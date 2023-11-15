Bakan Tunç'tan 'AYM'ye bireysel başvuru' açıklaması: Kaldırılacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruya ilişkin “Bireysel başvuru hakkını biz getirdik. Geriye dönmek diye bir durum söz konusu olamaz” dedi.

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Bakan Tunç'tan 'AYM'ye bireysel başvuru' açıklaması: Kaldırılacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun kaldırılacağına yönelik tartışmalar üzerine açıklama yaptı.

Bakanı Tunç, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkını kendilerinin getirdiğini belirtti. Tunç, "Bireysel başvuru hakkını biz getirdik. Geriye dönmek diye bir durum söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

AYM’NİN CAN ATALAY HAKKINDA “HAK İHLALİ” KARARIYLA BAŞLAYAN TARTIŞMA

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde TİP'ten milletvekili seçilen Can Atalay hakkında, AYM tarafından hak ihlali kararı verilmişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay için “hak ihlali” kararı vererek, tahliyesinin gerektiğine hükmeden Anayasa Mahkemesi kararına uymamıştı. Yargıtay, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma kararı da almıştı.

Bu süreçte AYM’ye bireysel başvurunun kaldırılacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Yılmaz Tunç Anayasa Mahkemesi (AYM)
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