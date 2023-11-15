Bahçeli'nin 'dava arkadaşı' Çakıcı'dan milletvekiline tehdit! 'Aklını başına al, sakın bir daha...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yakın organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çakıcı, HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu tehdit etti ve “Densiz herif. Aklını başına al, sakın bir daha boyundan büyük laflar etme” dedi.

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Bahçeli'nin 'dava arkadaşı' Çakıcı'dan milletvekiline tehdit! 'Aklını başına al, sakın bir daha...'

GERÇEK GÜNDEM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yakın organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu tehdit etti.

Devlet Bahçeli, TBMM’de, grup toplantısında; “Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Figen Yüksekdağ, Can Dündar başta olmak üzere PKK’lı ve FETÖ’cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan Anayasa Mahkemesi’dir” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Ömer Faruk Gergerlioğlu ise Bahçeli’ye yanıt verdi ve “Devlet Bahçeli, AYM’den hak ihlali almış bana ve bazı eski siyasetçilerimize ‘terörist’ diyerek hakaret ve iftira etmiştir. Bu hakaret ve iftiraları misliyle Bahçeli’ye iade ediyoru. Soyadımı bile doğru telaffuz edemeyen Bahçeli, Türkçe öğren de gel. Sen önce Sinan Ateş’in katilinin niye Olcay Kılavuz’un evinde çıktığını, … açıkla” dedi.

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MİLLETVEKİLİNİ TEHDİT ETTİ: AKLINI BAŞINA AL

Gergerlioğlu’nun yanıtı sonrası, Bahçeli’nin cezaevinde ziyaret ettiği ilerleyen süreçte de apar topar tahliye edilen Alaattin Çakıcı açıklama yaptı.

Gergerlioğlu’nu tehdit eden Çakıcı, “Densiz herif. Aklını başına al, sakın bir daha boyundan büyük laflar etme” dedi.

Çakıcı’nın açıklaması şöyle:

Bahçeli'nin 'dava arkadaşı' Çakıcı'dan milletvekiline tehdit! 'Aklını başına al, sakın bir daha...' - Resim : 2

"DAVA ARKADAŞIM" DEMİŞTİ

MHP'nin girişimleriyle yapılan yasal düzenleme sonucu tahliye edilen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, geçmişte eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef almış ve tehdit etmişti.

Kılıçdaroğlu'na yönelik skandal ifadelerinin ardından hakkında CHP liderinin suç duyurusunda bulunduğu Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na hakaret etmişti.

Devlet Bahçeli de Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'yı savunmuş, “Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır” demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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