İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin "İBB Başkanı'nı evine göndereceğiz" sözlerine yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Devlet Bahçeli'nin İBB Başkanı'nı evine göndereceğiz" sözlerine, "Ben evimdeyim zaten, başkalarıyla karıştırıyor olabilir" yanıtını verdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef almış ve "İBB Başkanı'nı evine göndereceğiz" demişti.

Bahçeli'nin sözleri şöyleydi:

"31 Mart'ta yapılacak seçimlere hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız. Sömürü çarkında öğütülen, iktidara değil Türkiye'ye muhalefet eden partilere meydanın boş olmadığını öğreteceğiz. Vakti yeterse İstanbul'a uğrayan belediye başkanını evine göndereceğiz. CHP ve HDP yönetimindeki belediyeleri cumhurun yönetimi ile birleştireceğiz. Zillet ittifakının ayak oyunları sona erecek"

İMAMOĞLU'NDAN YANIT

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçeli'nin bu sözlerine yanıt verdi.

İmamoğlu şunları söyledi:

Ben evimdeyim zaten, beni başkalarıyla karıştırıyor olabilir. Evimin Esenler bölgesindeyim. O sözlere hiçbir zaman cevap vermedim ama evdeyim. Evimde çok çalışıyorum. Bizi izlemeye, takip etmeye devam etsinler"

Kaynak: Gerçek Gündem

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