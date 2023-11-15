Özgür Özel, CHP'deki önseçimin nasıl olacağını açıkladı: "Diğer genel başkanlarla en kısa sürede görüşeceğiz"

TBMM’deki makamında gazetecilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belirlediği takvime göre yerel seçimler için ön seçimin yetişmesinin mümkün olmadığını söyleyerek, ön seçimin parti denetiminde seçim yapacaklarını ve adayları belirlemek için sandık kuracaklarını belirtti.

Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre, yerel seçimler için yapacakları ön seçime ilişkin "Önümüzdeki pazartesi çok karar açıklayacağız. Pazartesi itibariyle bizde olan tüm il ve ilçe belediyelerinde anket yapacağız. Ankette iyiye gidenlerin, geçmişten bu yana iyi durumda olanların adaylığını hemen açıklayacağız. Geçmişten kötü olanlara yöntem belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

‘ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE GERİYE GİDİŞ VAR’

İstanbul, Ankara ve Aydın belediye başkanlarıyla ilgili bir problem olmadığını, bu kentlerin büyükşehir belediye başkanlarının bütün anketlerde birinci olduğunu belirten Özel, bu üç ilin dışında kalan yerlerde anket yapılacağını söyleyerek, 11 Büyükşehir belediyesinden sadece 3 tanesinde 2019 seçiminden bugüne geriye gidiş yaşandığını kaydetti.

CHP’NİN ELİNDE OLMAYAN KENTLER BİRKAÇ KATEGORİYE AYRILACAK

Özel, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, CHP’nin yönetiminde olmayan kentlerin birkaç kategoriye ayıracaklarını kaydederek, örgütün ön seçim veya anket isteyebileceğini ya da bir aday isminde tam mutabakat sağlanabileceğini belirtti. Özel, “Yaygın olarak yapacağımız şey, örgüt denetimde ön seçim. Örgütümüze güveneceğiz" ifadelerini kullandı.

DİĞER GENEL BAŞKANLARLA DA GÖRÜŞECEK

Özel, açıklamalarında diğer partilerin genel başkanlarıyla da en kısa sürede görüşeceğini ifade ederek, kendisine ‘hayırlı olsun’ ziyaretine gelecek genel başkanlar olduğunu ve bu görüşmelerde de seçim iş birliklerinin gündeme gelebileceğini belirtti.