Buğra Kavuncu net konuştu: CHP'deki değişim İYİ Parti'nin seçim stratejisine nasıl yansıyacak?

CHP’de geride kalan 38’inci Olağan Kurultayı’nın ardından partinin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu.

İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, CHP’de yaşanan değişimin İYİ Parti’nin yerel seçim stratejisine nasıl yansıyacağına ilişkin T24’ten Eray Görgülü’ye konuştu.

Kavuncu, yerel seçimlere yönelik ittifak tartışmaları ile ilgili, “Genel İdare Kurulumuzun kararı çok net, 81 ilde adaya çıkartacak şekilde hazırlığımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kararın yeniden gözden geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin konuşan Kavuncu, “Bu karar, kişilere bağlı veya partilerdeki yönetim değişikliklerine bağlı veya hali hazırda o dönem alınan kararın olduğu süreçte yönetimde bulunan yapılara bağlı olarak alınmış bir karar değil. CHP’deki kongre sonrasında oluşan yönetim değişikliği bu kararı etkilemeyecektir” diye yanıtladı. Kavuncu, “Hiçbir partideki yönetim değişikliği bu kararı etkilemeyecektir. Bizim çizgimiz net. Biz milletimizin önüne 25 yıldır 2 kutuplu 2 ana eksen arasında olan kavgada üçüncü bir yeni alternatif milletimizin önüne koymak istiyoruz” dedi.

İYİ PARTİ KAMPA GİRİYOR

Yerel seçimler öncesinde önümüzdeki hafta sonu İstanbul’da üç günlük bir kampa gireceklerini de kaydeden Kavuncu, “Bütün milletvekillerimizin kenar idari kurduğu üyelerimizin, il başkanlarımızın eşleriyle beraber dahil olacağı 3 günlük bir kamp. Süreci değerlendireceğiz. Yerel yönetimlerle alakalı önümüzdeki belediye seçimleriyle alakalı nasıl bir strateji, nasıl bir takvim olacak? Bunları da bir kez daha orada konuşacağız. Birlik beraberliğimizi bir kez daha pekiştireceğiz. Seçimler öncesi çok daha kenetlenmiş ve sıkı bir şekilde yerel seçimlere hazırlanmış İyi Parti kadrosuyla karşı karşıya kalacaksınız” dedi.

AKP’YE TRANSFER OLAN HATİPOĞLU’NA İLİŞKİN

Kavuncu, Eskişehir’de ön seçimden çıkarak İYİ Parti’den Milletvekili seçilen Nebi Hatipoğlu’nun AKP’ye transfer olması ile ilgili “Eskişehir seçmeni gerekli tepkiyi verecektir” diye konuştu.

Milletvekillerinin, milletvekilliğinden istifa etmeden başka partilere transfer olmasının yasalarla engellenmesi gerektiğini de kaydeden Kavuncu, özetle şunları söyledi:

“80 bine yakın Eskişehirli seçmenin oyunu almışsınız ve bu millet size bizi muhalefet olarak temsil et demiş. Muhalefet olması için Meclis’e gönderilen bir vekilin iktidar partisine geçmesi ne etiktir ne ahlakidir. İstanbul İl Başkanlığım dönemimde bu tür arızaları da ortadan kaldıracak, Siyasi Partiler Kanunu’nu da bu mecraya taşıyacak bir güzel çalışma yaptık.

“Seçmeni hayal kırıklığına uğratacak sıkıntıları yaşamayalım”

Dünyadaki bütün siyasi partiler kanununu özellikle hem batıda hem doğuda siyasi partilerin aday belirleme karar verme süreçlerine nasıl uygulandığına detaylarıyla baktık. Türkiye şartlarında en uygun, en demokratik olabilecek bir yapıyı nasıl var edebileceğimiz üzerine kafa yorduk. Bunu bugünkü teknolojiyle de harmanladık. Bununla ilgili çalışmalarımız da nihai noktasına geldi ve kısa bir zaman içerisinde kamuoyuna ilan edeceğiz ki, seçmeni hayal kırıklığına uğratacak bu tür sıkıntıları bir kez daha yaşamayalım.”