Bahçeli'nin bitmek bilmeyen 'Zühtü Arslan' öfkesi: Bundan tam 14 yıl önceydi...

GERÇEK GÜNDEM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yıllardır kapatılsın çağrısı yaptığı ve terörle suçladığı Anayasa Mahkemesi son olarak Yargıtay ile yaşanılan krizle gündeme oturdu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uymadı. MHP’ye yakınlığıyla bilinen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.

“TERÖRİST” İMASINDA BULUNDU “KANDİL’E GİT” DEDİ

Yargıtay’ın bu hamlesi sonrası yargıdaki kriz ve gruplar arasındaki güç mücadelesi patlak verdi. AYM’yi yıllardır hedef alan ve “kapatılsın” çağrısı yapan Devlet Bahçeli de partisinin dünkü grup toplantısında Yargıtay’dan taraf oldu.

Bahçeli konuşmasında, Can Atalay hakkında ihlal kararı verenlerden olan AYM Başkanı Zühtü Arslan’a da sert sözlerle yüklenip "Türk devletiyle uğraşma, cesaretin varsa Kandil'e git" dedi.

BAHÇELİ’NİN 14 YIL ÖNCE BAŞLAYAN ZÜHTÜ ARSLAN ÖFKESİ

"AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı" diyen Bahçeli’nin Zühtü Arslan’a karşı tavrı yıllardır saldırgandı. Bundan tam 14 yıl önce de Bahçeli, Zühtü Arslan’ı hedef almıştı.

2009 yılında, İçişleri Bakanlığı´nın girişimiyle “Kürt Meselesinin Çözümü: Türkiye Modeline Doğru” adlı bir çalıştay düzenlenmişti. Bu çalıştay o dönem “Kürt açılımı” sürecinin de başlangıcıydı. Çalıştaya ev sahipliğini ise Polis Akademisi yapmıştı. Akademinin başında ise şimdilerde AYM Başkanı olan Zühtü Arslan vardı.

Bahçeli, çalıştayı düzenleyen İçişleri Bakanlığı ve ev sahipliği yapan Polis Akademisi’ne sert sözlerle yüklenmişti. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da hedef alan Bahçeli, “PKK’ya yandaşlık yapanlar, şimdi İçişleri Bakanı’nın Kürt açılımı projesinde devletin güvenliğini temin edecek kurumun içerisine gelerek Türkiye’de demokratik açılım bahanesiyle bölünmeye cesaret veriyorlar. Siz kimsiniz ki başbakanınızla beraber içine düştüğünüz ihanet kuyusuna milliyetçi hareketi çekeceksiniz” demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem