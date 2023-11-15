Erdoğan kararını verdi: Ankara'da satış başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan ve üzerine Dışişleri Bakanlığı binası yapılması için uzun süredir bekletilen 132 bin metrekarelik (132 dönüm) değerli arsayı özelleştirme kapsam ve programına aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, MHP genel merkezinin karşısında yer alan ve iki ayrı parselden oluşan arsa satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğince uygun diğer tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanması yöntemiyle özelleştirilecek.

KAT YÜKSEKLİĞİ DEĞİŞEBİLİR

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, üzerinde Dışişleri Bakanlığı'nın arşiv binasının da yer aldığı Çankaya'nın Karakusunlar semtindeki arsanın özelleştirme sürecinin en geç 2027 sonuna kadar tamamlanmasına karar verildi. Arsanın özelleştirilmesinden elde edilecek gelir, giderler düşüldükten sonra Dışişleri Bakanlığı'nın yeni hizmet binaları ihtiyacının karşılanması amacıyla Hazine nezdinde Dışişleri adına açılacak hesaba aktarılacak.

Üzerine kamu binası yapılacak arsanın satılmasına karar verilmesi nakit sıkışıklığının kanıtı olarak gösteriliyor Özelleştirilecek arsa 114.5 ve 18 dönümü kapsayan iki ayrı parselden oluşuyor. Arsanın küçük parselinde Dışişleri'nin arşiv binası, büyük parselde ise ağaçlar bulunuyor. Arsa imar planında emsal 1.75, kat yüksekliği 10 kat olarak görünüyor. Ancak özelleştirme sürecinde kat yüksekliği ve emsalin, rant değerini artıracak şekilde değiştirilmesi bekleniyor.