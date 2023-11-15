Sürpriz buluşma: HEDEP vekilleri Bakan Tunç ile görüştü

HEDEP milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi. Önder ve Buldan, partilerinin cezaevlerindeki ihlallerle ilgili raporunu Tunç'a verdi.

Sürpriz buluşma: HEDEP vekilleri Bakan Tunç ile görüştü

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) ile AKP'nin seçimlere giden süreçte “arka kapı diplomasisi” yürüttüğüne dair haberler taraflarca yalanlandı.

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştüklerini, görüşmenin gündeminin de hasta tutuklular olduğunu söyledi.

CEZAEVLERİNDEKİ HAK İHLALLERİ

Gazete Duvar’dan Ceren Bayer’in haberine göre; HEDEP Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve HEDEP Van Milletvekili Pervin Buldan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Tunç’un makamında bir araya geldi.

Buldan ve Önder, Bakan Tunç’a HEDEP Cezaevi Komisyonu’nun cezaevlerindeki hak ihlalleriyle ilgili raporunu sundu ve konuya ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede ağır hasta ve hasta tutuklular, cezaevi idare ve gözlem kurullarının kararlarıyla tahliye hakkı kazanmasına rağmen infazları yakılan hükümlüler, cezaevlerinde uygulanan keyfi cezalar gibi pek çok konuda Bakan Tunç’la fikir alışverişinde bulunuldu.

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