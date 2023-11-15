Meral Akşener'den 'yargı krizi' yorumu: AYM kararları kesindir, herkes uymak zorundadır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Yargıtay ve AYM arasındaki gerilime değinen Akşener, "Yargıtay 3.Ceza Dairesi'nin oluşturduğu hukuk dışı karar bir devlet krizine yol açmıştır. AYM'nin kararları kesindir. Siz hala neyi tartışıyorsunuz. Yargısal aktivizm diyerek neyi meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün 15 Kasım. KKTC'nin bağımsızlığını dünya ve tarih önünde ilan edilişinin 40.yıl dönümü. Kutlu olsun. Kıbrıs davamızın milli kahramanlarına doktor Fazıl Küçük'e şehit ilhanlara selam olsun. Kıbrıs'ta bağımsızlık yolunu egemenlik Türklük yolunu inşa edenlere selam olsun. Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam olsun.

KIBRIS TÜRK'TÜR, TÜRK KALACAK

Bölgemizdeki gelişmelere baktığımızda KKTC'nin varlığının ve bağımsızlığının nasıl da stratejik bir öneme sahip olduğunu görüyoruz. Büyük Türk coğrafyasının güneydeki başkentidir. KKTC'nin bağımsız yaşaması için en önce Türk dünyasını sahiplenmesi gerekiyor. Son teşkilat zirvesine davet edilmemesini dikkatle takip ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın, cumhuriyet ilelebet payidar kalacak, dün de bugün de yarın da Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak.

Atamızın vizyonuna cumhuriyetimizin değerlerine düşmanlık besleyen kirli güçler vardı. Diyanet Atatürkümüz tarafından kurulmuştu. Varlığına ona borçlu kurumumuz, cuma hutbesinde bir Fatiha'yı bile çok gördü yazıklar olsun. İslamda vefa vardır. Sergilenen bu vefasızlığa tahammül gösteremeyiz.

YARGI KRİZİ

Uzun bir zamandır hakkın ve hukukun üstünlüğü yerine güçlünün üstünlüğü şeklinde çok tehlikeli bir yere gidiyoruz. Önce sistem değişti, devlet gelenekleri harap edildi. Bugün de iktidarın gözü hukuka çevrildi. Daha önce AYM'nin kararına uymuyor saygı da duymuyorum diyen de kendisiydi. Son olarak Can Atalay kararıyla ilgili hukuk skandalları bir devlet krizine dönüştü.

Yargıtay AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Hatta Meclis'e sopa gösterildi. Hukuk dışı bir duruma çözüm üretmek yerine anayasanın değiştirilmesine göz diktiler. Bu düpedüz bir siyasi fırsatçılıktır. Bundan siyasi rant devşirmeye çalışmak en hafif tabiriyle ayıptır. Anayasa değişikliğinden önce mevcut anayasaya uymanız gerekir.

Hukuk devletinde keyfine göre kuralların dışına çıkacak bir fert yoktur olamaz. Yargıtay 3.Ceza Dairesi'nin oluşturduğu hukuk dışı karar bir devlet krizine yol açmıştır. AYM'nin kararları kesindir. Siz hala neyi tartışıyorsunuz. Yargısal aktivizm diyerek neyi meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz. "