CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: Parkinson hastası yurttaşlarımızın suçu ne?

Parkinson hastası vatandaşlar ilaca hala ulaşamazken, Bakanlık yanıtında; “Bakanlığımızın sürdürülebilir sağlık hizmeti sunumunu sağlamak ve ilaca erişimi temin etmek amacıyla gerekli faaliyetleri yürütmekte olup ilaçların stok seviyeleri İlaç Takip Sistemi veri tabanından sürekli olarak takip edilmektedir. Bu minvalde hastalarımızın adı geçen ilaca erişimde sorun bulunmamaktadır” dedi.

CHP’li ilgezdi yaptığı yazılı açıklamada bakanlığın yanıtı ile ilgili şunları ifade etti;

‘’Madopar isimli ilaç aylardır piyasada olmamasına rağmen Bakanlık olduğunu iddia ediyor. Madem Sayın bakan bu ilacın olduğunu söylüyor. İlaç Takip Sisteminden takip edilebiliyor tüm ilaçlar, o zaman Madopar ilacının rakamlarını açıklasın. Tek tuşla Türkiye genelinde eczane eczane kaç ilaç var bunun bilgisini paylaşsınlar. Halk sağlığının söz konusu olduğu bu konuyu rakamsal veri paylaşmadan geçiştiremezsiniz” dedi.

“HASTALARIN BİR AYLIK TEDAVİ İÇİN 3 KUTU İLACA İHTİYACI VAR”

Dr. AKKUŞ İLGEZDİ açıklamasında; “Eczacılarla görüştüğümüzde ayda 1 ya da 2 kutu ilacın geldiğini ancak bir Parkinson hastasının aylık tedavisi için 3 kutu ilaca ihtiyacı olduğunu iletiyorlar. Hastalar ilaca ulaşamadığı için SGK ödeme kapsamında olmayan muadil ilacı ceplerinden para ödeyerek almak zorunda kalıyorlar. Ağustosta 3, temmuzda 4 kere geri ödeme listelerine yeni ilaçlar alındı. Bunların içinde Parkinson ilaçları neden yok? Parkinson hastalarını bu şekilde görmezden gelemezsiniz. Sağlık Bakanlığı acilen bu sorunu çözmelidir. Madopar’ın muadili olan Domirpa’nın SGK kapsamına alınması için acilen bir çalışma yapılmalıdır. Sosyal devlet anlayışının gereği budur” dedi.