Seçimlerden sonra değişim çağrılarının yükseldiği CHP'de kongre takvimi belli oldu. Buna göre, ilçe kongreleri 5 Ağustos'ta il kongreleri ise 16 Eylül'de başlayacak.

Değişim çağrısının başı çeken isimlerinden olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün "İktidar için Değişim" isimli bir internet sitesi açtı ve vatandaşların görüşlerini toplamaya başladı.

Parti içindeki önemli isimlerden de değişim tartışmalarına ilişkin farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem