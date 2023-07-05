İsmail Saymaz: İmamoğlu yakın çevresine 'Kılıçdaroğlu ile devam etmez' diyor, aralarındaki diyalog en aza indi

Ana muhalefet partisinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimini AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ikinci turda yüzde 47.82'yle kaybetmesi sonrası başlayan 'değişim' çağrıları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tartışmanın en güçlü aktörü konumundayken, Kılıçdaroğlu sık sık 'yola devam' mesajları veriyor.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bu kapsamda kulislerden edindiği son bilgileri paylaştı.

"İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki diyalogun en aza indiğini söylemek mümkün. İmamoğlu, yakın çevresine Kılıçdaroğlu ile diyalogun sonuç vermeyeceğine inandığını söylüyor" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Önerilerini dile getirdiğinde Kılıçdaroğlu'nun 'Evet' deyip sonradan görüş değiştirdiğini ifade ediyor. Kılıçdaroğlu ile görüşmek için çabalamayacağını kaydediyor. Tereddüt etmeden 'CHP değişmeden Türkiye değişmez' diye konuşuyor.

'Artık Kılıçdaroğlu ile devam etmez' diyor.

Hatta… Erdoğan'ın 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır' şeklindeki sözlerinin Kılıçdaroğlu tarafından 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder' diye değiştirilip kendisine laf atıldığını düşünüyor.

İmamoğlu adaylığını ilan ettiği takdirde milletvekilleri arasındaki taraftarlarının artacağı ileri sürülüyor."

'DEĞİŞİM' SİTESİ AÇMIŞTI

İmamoğlu, son olarak 'İktidar İçin Değişim' (iktidaricindegisim.org) başlıklı bir site açmıştı. Sitedeki metinden öne çıkan ifadeler şöyleydi:

Devletin dejenere edildiği son yıllarda Türkiye’nin muhalif partileri demokrasinin korunmasında yetersiz kaldılar. Oysa ki siyasi partiler demokrasinin asli bekçileridir; demokrasiyi koruma ve geliştirme sorumlulukları vardır. Muhalefet vatandaş için sadece bir alternatif değil, aynı zamanda demokrasi için vazgeçilmez bir denge ve denetleme unsurudur.





Türkiye’nin değişim fırsatı kaçırıldı. Muhalif seçmenin değişim talebi karşılanamadı. Rejimi değiştirecek güven ve umut tesis edilemedi. Ekonomik krizin yakıcı etkileri nedeniyle iktidarın en zayıf olduğu koşullarda hem parlamento hem de Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaybedildi. Sonuçta değişim talep eden kesimlerde çok büyük bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk ortaya çıktı.





Bu büyük mağlubiyetin sorumluluğunu hiçbir biçimde seçmene yükleyemeyeceğimiz gibi, yarınları adına kaygı duyan her vatandaşın gördüğü bu yalın gerçeği kabul etmeden ve yenilginin nedenleriyle yüzleşmeden gelecek için sağlıklı değerlendirmeler yapamayız.





Muhalefette değişimin anahtarı Cumhuriyet Halk Partisi’dir. CHP’de başlayacak kararlı bir değişim iradesi; politik tutumları sorgulamayı ve parti içi demokrasiyi kurumsallaştırmayı başardığı ölçüde muhalefetin genelinde bir yenilenme ve muhalefet evrenini büyütme iradesi ortaya çıkaracaktır.