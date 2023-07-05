Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin perde arkasını anlattı: Yanlış anlamaları giderdik

Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ikinci turda yüzde 47,82'yle kaybettiği seçimin ardından CHP'de başlayan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan gibi partinin önde gelen isimlerinin de destek verdiği 'değişim' tartışmaları sürüyor.

Bu süreçte çoğunlukla sessizliğini koruyan, ancak bir önceki açıklamasında yerel seçimlere kadar Kılıçdaroğlu ile devam edilmesi gerektiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün İmamoğlu'yla bir araya geldi.

Görüşmenin perde arkasını Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e anlatan Soyer, şunları kaydetti:

'UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞMÜYORDUK'

"Gayet iyi bir görüşme geçti. Kulis vermemeye çalışıyorum (gülerek). Uzun zamandır görüşmüyorduk. Dolayısıyla bunun eksikliğini ve ihtiyacını duyuyordum. Hem genel bir değerlendirme yaptık hem de görüşmediğimiz süre içinde olan bitenleri konuştuk. Kendisinin değişimden ne anladığı benim değişimden ne anladığım da sohbet konumuzdu. İyi oldu, çok iyi oldu aslında."

'YANLIŞ ANLAMALARI GİDERDİK'

"Birbirimizi duyup dinlememiz bile çok anlamlı. Aramızdaki iletişim kaybolduğu zaman birbirimizi anlamıyoruz o zaman. Seçimlerden bu yana hiç görüşmemiştik. Birbirimizle ilgili eksik, yanlış anladığımız konuları düzeltmiş olduk."

'TOPLUMUN DEĞİŞİM TALEBİ VAR'

"Ekrem Bey'in de benim de birbirimizden bağımsız söylediğimiz değişimdi. Dolayısıyla, kamuoyunun, toplumun böyle bir talebi olduğunu söyleyebilirim. Bu sadece bizim kişisel tespitlerimiz değil. Toplumda böyle bir talep var ve bunun nasıl şekilleneceği nasıl bir yola gireceğini hep beraber göreceğiz."

'PARTİ KONGRELERE KİLİTLENDİ'

"Şu anda parti tamamen kongre sürecine kitlenmiş durumda. Bu süreç kendi başına bir şeyi çıkartacak ortaya. O nedenle süreci de etkileyecek bir cümle kurmak istemem. Değişim, değişim… Evet ben içeriğe dair, yönteme dair neler bekliyorum, bunları ifade etmiştim. Kendisinin de ifadeleri var. Ancak şimdilik burada kalmalı ifadeler. Kongre süreci ne çıkartacak. CHP'ye zarar vermek istemem. Değişmeyen tek şey değişim diyelim."