Ekrem İmamoğlu ile görüşen Tunç Soyer'den ilk açıklama

Genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP içerisinde başlayan değişim tartışmaları sürerken; bugün sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi.

29 Mayıs sabahı yayınladığı video ile değişim tartışmasını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin sol-sosyal demokrat çizgiden saptığını belirterek eleştiriler getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüştü.

SOYER'DEN AÇIKLAMA

İmamoğlu ile yaptığı görüşme hakkında bugün açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "İstanbul'la ilgili de şunu söyleyeyim. Yani bizim 11 büyükşehir belediye başkanı seçim öncesinde düzenli olarak bir araya gelirdik, ama seçim sonrasında buna fırsat olmadı. Biz basın üzerinden haberdar olmayız, yani biz yüz yüze bir araya gelir, konuşur, birbirimizi duyar dinler, anlamaya çalışırız. Bu sefer de onu yaptık. Yani uzun süredir hakikaten bir araya gelmemiştik Ekrem Başkanla. Bir araya gelip birbirimizi dinledik. Birbirimizin fikirlerinden haberdar olduk ve dolayısıyla da güzel bir sohbet oldu.

DEĞİŞİM MANİFESTOSU SORUSUNA KAÇAMAK YANIT

Başkan Soyer, İmamoğlu'nun değişim manifestosu yayınlayacağı ile ilgili soruya ise "Ona bakarsınız, görürsünüz. Bilemem ben" diye cevap verdi.