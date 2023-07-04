AKP'li Çelebi ile CHP'li Başarır arasında sert tartışma: 'Sen rüzgar gülü gibi dönüyorsun...'

TBMM Genel Kurulu’nda, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi arasında tartışma çıktı. Başarır, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasında rolü olduğunu öne sürdüğü Çelebi’ye, sert ifadelerle yüklendi.

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TBMM Genel Kurulu’nda bugün, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanması nedeniyle Ali Mahir Başarır ile Mehmet Ali Çelebi arasında tartışma çıktı.

Başarır, yerinden aldığı sözde, Çelebi’nin Yanardağ’ın tutuklanmasında rolü olduğunu ve montaj video ile algı operasyonu yaptığını ileri sürdü.

Mehmet Ali Çelebi ise Başarır’a yanıt vererek, “PKK elebaşını öven rezil bir videoyu paylaşmamdan hareketle -kaldı ki benden önce birçok hesabın paylaştığı ortadadır, burada gözükmektedir- montaj yaptığımı, montaj yalanını piyasaya sürmüşler ve tam bir FETÖ taktiği uygulamışlardır. ‘İftira et, izi kalsın’ mantığı gütmektedirler. PKK elebaşını öven kim varsa biz eleştiririz” dedi.

“SEN, RÜZGARGÜLÜ GİBİ DÖNÜYORSUN”

Ali Mahir Başarır da Çelebi’ye Meclis kürsüsünden yanıt verdi ve şunları söyledi:

“Öncelikle şunu söylemek isterim ki o videonun montaj olduğunu herkes gördü. İki; kendisi de Ergenekon ve Balyoz sürecinde bir komplo ile tutuklanan bir subaydı. Kuddusi Okkır, Ali Tatar gibi kahraman askerler vardı. O gün onlara yapılan komploya karşı Merdan Yanardağ onların yanındaydı ve onları savunuyordu. Şimdi bu arkadaşımız çıkmış diyor ki ‘Ben her türlü terörün karşısındayım’. Ben de karşısındayım. Değerli Çelebi; sen, rüzgargülü gibi dönüyorsun. Ben, şimdi sana buradan sormak isterim. Bülent Arınç’ın, Ensarioğlu’nun, Mehmet Metiner’in söylediklerini duymadın mı; partiye, bu sıralara geldin sen? Sen, seni savunan bir gazeteciye iftira atmaktan utanmadın mı?

“SEN SOKAĞA ÇIKMAMALISIN”

Adam diyor ki ‘Ben bir ironi yaptım. Söylediklerim belli’. O videoyu paylaşan sensin, sen paylaştıktan sonra linç başladı. O linçten sonra soruşturma, soruşturmadan sonra tutuklama... Memnun musun? Memnunsun. Çünkü sen, silah arkadaşlarının, Ali Tatar’ın, Kuddusi Okkır’ın kemiklerini sızlatan bir insansın. Sen, onların kemiklerini sızlatan bir insansın. Sen, daha dün bu sıralarda Tank Palet’ten Ergenokon, Balyoz sürecine kadar, FETÖ’ye kadar bu gruba neler söylüyordun? Ama yüzün kızarmadan kalktın, kenardan kenardan kenardan geldin, burada oturdun. Sen utanmalısın. Sen sokağa çıkmamalısın.”

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