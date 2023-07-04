Erdoğan, Rahmi Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanı Rahmi Koç ve oğlu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan

, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. pic.twitter.com/4VFhEglqN7 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 4, 2023

Gezi eylemlerinin yaşandığı 2013 yılında, polisin müdahalesinden kaçan eylemcilere otelini açan Koç ailesine sert tepki göstermişti.

Kaynak: AA