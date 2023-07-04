İmamoğlu ile bir araya geldi: Tunç Soyer'den 'değişim' çağrısı

CHP'de 14 Mayıs seçimleri sonrası başlayan değişim rüzgarı kuvvetle esmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul’da bir araya geldi.

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İmamoğlu ile bir araya geldi: Tunç Soyer'den 'değişim' çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul'da İmamoğlu’nun ofisinde buluştu.

Saat 10.30-11.30 arasında bir araya gelen ve kahve içen ikilinin gündeminde “değişim” vardı. 29 Mayıs'ta çektiği video ile değişim isteğini dile getiren İmamoğlu'nun bu çağrısından 25 gün sonra Soyer de bir açıklama yapmıştı.

Sözcü'den Aytunç Erkin'in haberine göre; 22 Haziran'da, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’nin eksikleri ve kusurları olduğu ve bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphelerinin olmadığını belirtti.

“BU DURUŞ, GÜÇSÜZLÜK YA DA ZAFİYETTEN DEĞİL ZARAFETTENDİR”

Partisi CHP’ye yönelik “Yeni Siyaset Belgesi İzmir Duruşu” başlıklı açıklama yapan Soyer, seçimler sonrası gelinen noktada Türkiye’nin durumu ve geleceğinden çok partilerinin tartışmaya konu edilmesini üzüntüyle karşıladıklarını belirtti. Soyer, bu tartışmaya kararlılıkla CHP’ye oy veren İzmir’den bakmaya gayret edeceklerini kaydetti.

“CHP’nin birçok kişi tarafından kendi kariyeri veya popülaritesi için harcanabilir basit bir kurum olarak görüldüğünü gözlemlediklerini” belirten Soyer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin bu zor şartları altında kamu vicdanını ihlal ederek yürütülen tartışmaların dışında kalmak İzmirli olma sağduyumuzun bir sonucudur. Bu duruş, güçsüzlük ya da zafiyetten değil zarafettendir. Ne yazık ki ittifakın selameti gerekçesiyle sol-sosyal demokrat söylemlerden uzaklaşılmış olması CHP’nin gerçekten ne söylediğinin de anlaşılmamasına ya da söylediklerinin kaybolup gitmesine yol açtı. Bu durum, CHP’nin sağcılaşmasına alkış tutanları cesaretlendirdi. Meydanlarda, TV kanallarında, sosyal medyada, sağ müttefiklerimizden dahi büyük bir coşkuyla sağcı söylemlerini dile getirenlere tanıklık ettik. Şimdi CHP’nin sosyal demokrat değerlerine sahip çıkmanın ve bu güzel ülkenin geleceği için doğru bildiklerimizi özgürce söylemenin vaktidir.”

Soyer, şunları kaydetti:

“Bir Japon atasözünde söylendiği gibi ‘Zafer değil yenilgi öğretir’. CHP’nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok. Dünyanın ve ülkenin yaşadığı değişime ayak uydurabilecek dinamizmi ve esnekliği partiye kazandıracak yeni bir örgütlenme anlayışına ihtiyacımız var.”

Tunç Soyer, CHP’de gereken köklü değişim hakkındaki düşüncelerini partinin yetkili kurullarında müzakere edeceklerini vurguladı.

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