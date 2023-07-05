DP'li Enginyurt'tan enflasyon rakamına tepki: Eğer yüzde 38 ise ben milletvekilliğinden istifa ediyorum

Meclis kürsüsünde enflasyon rakamlarına tepki gösteren Demokrat Partili Cemal Enginyurt, "Eğer enflasyon yüzde 38 ise milletvekilliğinden istifa ediyorum" dedi.

DP'li Enginyurt'tan enflasyon rakamına tepki: Eğer yüzde 38 ise ben milletvekilliğinden istifa ediyorum

Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Eğer enflasyon yüzde 38 ise milletvekilliğinden istifa ediyorum" dedi.

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin "hayali rakamlarla" güne başladığını, son bir ayda benzinin 27, motorinin 26 lira seviyelerine geldiğini söyledi.

Etin kilogram fiyatının 500 lirayı geçtiğini, kuru incirin 50 liradan 200 liraya çıktığını, domates, biber, patlıcanın alınamaz halde olduğunu söyleyen Enginyurt, "Sigaraya üst üste zamlar geldi yetmedi, yüzde 14 ÖTV koyuldu. An itibarıyla araçların vergisi yüzde 14 zamlandı ama TÜİK, 'Enflasyon yıllık yüzde 38, altı aylık yüzde 19' dedi. Yine yalan, yine hüsran" diye konuştu.

AA'nın haberine göre Enginyurt, 6 aylık enflasyon rakamının yüzde 19 olarak açıklanmasına karşı memur zammının yüzde 17,5 olarak açıklandığını ve bunun kabul edilemeyeceğini belirtti.

"Yüzde 17,5 zam ne demek?" diye soran Enginyurt, şöyle devam etti:

"Enflasyon rakamınız bile 6 aylık yüzde 19 ise bunun anlamı; maaşlar 6 ayda sizin rakamınıza göre yüzde 19 erimiş demektir. Önce bu yüzde 19 enflasyon farkını vermelisiniz ve sonra zam yapmalısınız ki onun adı zam olsun. Bu iktidar TÜİK rakamlarıyla kendini haklı çıkarmaya çalışsa da emekli, işçi, memur perişan. Sayın Erdoğan, saraydan bakmayı bırak, yanında ballı maaş alanlardan fikir almayı bırak sokağa in. Enflasyon yüzde 38'miş. Son iki ayın rakamlarına bakalım. Ete, süte, tereyağına, çocuk bezine, mamaya bakalım. Eğer enflasyon yüzde 38 ise milletvekilliğinden istifa ediyorum."

Etiketler
Cemal Enginyurt Enflasyon
TİP'ten Meclis'te Can Atalay tepkisi: Yargıtay savcılığı kanuna karşı hile yapıyor "Yargıtay savcılığı kanuna karşı hile yapıyor"
Türkiye'de en çok tercih edilen tatlılar belli oldu! İşte Türkiye'nin tatlı haritası Türkiye'de en çok tercih edilen tatlılar belli oldu!
İYİ Parti lideri Akşener, yeni ekibiyle bir araya geldi Akşener, yeni ekibiyle bir araya geldi
Dana etinden yapılan kavurmayı lokum gibi yapıyor! Birçok aşçının bildiği teknik Dana etinden yapılan kavurmayı lokum gibi yapıyor! Birçok aşçının bildiği teknik
ÇOK OKUNANLAR
Ek zam için düğmeye basılıyor: İşte enflasyona göre hesaplanmış memur ve emekli maaşları Ek zam için düğmeye basılıyor: İşte enflasyona göre hesaplanmış memur ve emekli maaşları
Memur ve emekli zammı belli oluyor: İşte ortaya çıkan son tablo Memur ve emekli zammı belli oluyor: İşte ortaya çıkan son tablo
Ev sahiplerine kötü haber: İspanya modeli geliyor Ev sahiplerine kötü haber
Limon + şekerle gelen etki... Karıştırıp yüzünüze sürmeniz yeterli oluyor! Limon + şekerle gelen etki... Karıştırıp yüzünüze sürmeniz yeterli oluyor!
Kredi faizlerinde sert artış: İşte kamu bankaları ve özel bankalarda son durum Kredi faizlerinde sert artış: İşte kamu bankaları ve özel bankalarda son durum