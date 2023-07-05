İYİ Parti lideri Akşener, yeni ekibiyle bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

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İYİ Parti lideri Akşener, yeni ekibiyle bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkez ek binamızda düzenlenen toplantıda Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

İYİ Parti'de eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Siyasi İşler Başkanı; eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz Genel Sekreter, Buğra Kavuncu Teşkilat Başkanı, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Medya İlişkileri Başkanı, Ayyüce Türkeş ise Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı seçilmişti.

İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı üyeleri şöyle:

Siyasi İşler Başkanı- Oktay VURAL

Genel Sekreter- Ayfer YILMAZ

Teşkilat Başkanı- M. Satuk Buğra KAVUNCU

Mali İşler Başkanı- M. Cem ÖZDEMİR

Kurumsal İlişkiler Başkanı- Şükrü KULEYİN

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı- Ahmet Zeki ÜÇOK

Seçim İşleri Başkanı- Sedat AKSAKALLI

Uluslararası İlişkiler Başkanı- M. Naci CİNİSLİ

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı- Ayyüce TÜRKEŞ

Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı- M. Tolga AKALIN

Yerel Yönetimler Başkanı- Burak AKBURAK

Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü- Kürşat ZORLU

Ekonomi Politikaları Başkanı- Bilge YILMAZ

Kalkınma Politikaları Başkanı- Ümit ÖZLALE

Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı- Birol AYDEMİR

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı- Ali DEMİR

Eğitim Politikaları Başkanı- Sevinç ATABAY

Toplumsal Politikalar Başkanı- Ece GÜNER

Kadın Politikaları Başkanı- Ünzile YÜKSEL

Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı- Türker YÖRÜKÇUOGLU

Parti İçi Eğitim Başkanı- Ayşe SUCU

Kaynak: ANKA

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Meral Akşener İYİ Parti
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