Sloganlar sustu gerçekler anlatılmaya başlandı | Dışişleri Sözcüsü: Amerika ile olan diyaloğumuzun derinliğinde hiçbir zaman azalma olmadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bugün gazetecilerle bir araya geldi. Bakanlığın çalışmaları ve önümüzdeki günlerde yapılması planlanan Antalya Diplomasi Forumu’yla ilgili bilgi veren Keçeli, Türkiye’nin ABD ile ilişkilerine dair de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı temsilcilerinden gün aşırı gelen ABD karşıtı eleştirel yorumların aksine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, ABD ile ilişkilerin derinliğinde hiçbir zaman azalma olmadığını kaydetti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutup, "Kaldı ki bölücü terör örgütünün hunhar sahibi bellidir. Bu kapsamda Türkiye’ye sıkılan her kurşunun, yapılan her ihanetin koçbaşı ABD’dir." demişti

F-16 SÜRECİ: SON DERECE MUTLU BİR ŞEKİLDE DOSYAYI DEVRETTİK

Keçeli, Amerika ile F-16 süreciyle ilgili kongrenin tamamlanması ve bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine yönelik soru üzerine, “Kongrede onay süreci Türkiye saatiyle pazar sabah 8’de sona erdi ve biz o noktada son derece mutlu bir şekilde bu dosyayı Milli Savunma Bakanlığına devrettik. Bundan sonraki süreçte bu konudaki teknik süreci onlardan daha sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz” dedi.

“İLİŞKİLERİMİZİN SEVİYESİNDE AMERİKA İLE OLAN DİYALOĞUMUZUN DERİNLİĞİNDE HİÇBİR ZAMAN AZALMA OLMADI”

Türk-Amerikan ilişkilerini de değerlendiren Keçeli, “Bazı yorumcular Türk-Amerikan ilişkilerinde normalleşmeden bahsetti. Aslında normalleşme ifadesi biraz fazla güçlü oluyor. İlişkilerimizin seviyesinde Amerika ile olan diyaloğumuzun derinliğinde hiçbir zaman azalma olmadı. Öte yandan İsveç’in NATO’ya üyeliği ve F-16 süresinin tamamlanmış olması, iki ülkenin, iki müttefik ülkenin karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkarlar temelinde birbirlerini daha iyi anlaması için yeni bir fırsat penceresi sunması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

PKK VE FETÖ BEKLENTİSİ

“Bizim Amerika’dan beklentimiz çok açık” ifadelerini kullanan Keçeli, “Biz Amerika’nın PKK’nın Suriye’deki uzantılarıyla ilişkisini tamamen sonlandırmasını istiyoruz. Tabii bir diğer konu da Amerika’nın FETÖ ile ilgili beklentilerimizi ciddiye alıp, bu konuda bir adım atması. Biz bu meseleye müttefiklik ruhu bakımından yaklaşıyoruz” diye konuştu.

Keçeli, Türkiye’nin Amerika’dan beklentilerinin çok açık olduğunu ve bu konuları Amerikalılarla konuşmaya devam edeceklerini, Amerika ile ilişkilerin daha da güçlendirilebileceğini belirtti. Keçeli, ayrıca Bakan Fidan’ın göreve geldiğinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Blinken ile 8 kez yüz yüze görüştüklerini ve en az da 10 telefon görüşmesi yaptıklarını söyledi.

“AB’NİN CİDDİ BİR SİYASİ İRADE ORTAYA KOYMASI GEREKİYOR”

Keçeli, Schengen Bölgesi için Türk vatandaşlarına vize serbestisi ile ilgili yöneltilen soruya, “Biz vize serbestisinde yüzde 92 oranında aslında süreci tamamladık. Yerine getirilmemiş 6 kriter var ancak diğer konularda da olduğu gibi AB’nin ciddi bir siyasi irade ortaya koyması gerekiyor. Biz bu konuyu ikili ve çok taraflı platformlarda sürekli dikkate getiriyoruz. Hiçbir ülkenin vizeyi bir şantaj kartı olarak kullanmaya, vatandaşlarımızın hayatlarını da sıkıntıya sokma hakkı yoktur” dedi.

Kaynak: AA