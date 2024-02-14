MHP, 52 başkan adayını daha açıkladı

MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde adaylıkları kesinleşen 33 ilçe ve 19 belde belediye başkan adayını açıkladı.

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MHP, 52 başkan adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde 16. ve son etap olarak adaylıkları kesinleşen 33 ilçe ile 19 belde belediye başkan adayını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptığı yazılı açıklamada, “Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde 16. ve son etap olarak adaylıkları kesinleşen 33 ilçe, 19 belde belediye başkan adayımız olmak üzere toplam 52 adayımızın isim listesi aşağıdadır” ifadelerini kullandı.

Adaylardan bazılarının isimleri şöyle:

“Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde Nedim Tortop, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Kamber Öztürk, Çorum’un Sungurlu ilçesinde Muhsin Dere, Elazığ’ın Palu ilçesinde Mehmet Yazar, Niğde’nin Çiftlik ilçesinde İbrahim Tekin.”

Kaynak: İHA

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MHP 2024 Yerel Seçimleri
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