Siyasetin gündeminde Kürt sorunu var | Metiner: Kalıcı çözüm önerilerini teşvik etmek Reis'in misyonu

Kürt sorunu, seçimlere beş aydan az bir süre kala yeniden gündeme geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından paylaşımda bulunan eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "Kalıcı çözüm önerilerini teşvik etmek Reis'in misyonu" dedi.

Son Güncelleme:
Siyasetin gündeminde Kürt sorunu var | Metiner: Kalıcı çözüm önerilerini teşvik etmek Reis'in misyonu

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine beş aydan az bir süre kala Kürt sorunu, yeniden siyasetin gündemine geldi.

Eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Mesele cumhuriyeti sözde özde sahiplenmekse, mesele silahlara veda kan dökmeye de tövbe etmekse, mesele her türlü musibetin karşısında çelikten sarsılmaz bir biz olmaksa, biz varız" şeklindeki ifadesinin ardından kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Çözüm için 2015 seçimlerinden sonra HDP'yle yürüttüğü çalışmaları bitiren ve akabinde 'güvenlikçi / milliyetçi' politikalara ağırlık veren iktidar partisini işaret eden Metiner, şunları söyledi: 

"PKK silahlara koşulsuz veda eder ve kan dökmekten vazgeçerse bundan ancak memnuniyet duyulur. Silah yerine yalnızca siyasetin benimsenmesi, Türkiye’ye kazandırır. Kalıcı çözümü sağlayacak önerileri eleştirmek değil teşvik etmek, Reis'in Türkiye Yüzyılı misyonunun bir gereğidir."

Etiketler
Kürt sorunu Mehmet Metiner AKP Meral Akşener
Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu, Kamer Genç'i andı Siyaset 22 Ocak 2023 11:37
'Cezaevinde kalamaz' raporuna rağmen tahliye edilmedi: 'Ölüm döşeğinde mi olması lazım' Siyaset 22 Ocak 2023 11:35
MHP'de 31 il başkanından milletvekili adaylığı istifası Siyaset 22 Ocak 2023 11:20
Süleyman Soylu, AKP’li Tevfik Göksu’ya yine kalkan oldu Siyaset 22 Ocak 2023 09:41
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar Staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
Ankara'da konuşulan 'ham bilgi': İktidar emekli maaşına ve asgari ücrete ek zam yapacak, oranlar dikkat çekiyor Ankara'da konuşulan 'ham bilgi': Emekli maaşına ve asgari ücrete ek zam yolda
Yeniden gündeme geldi: Erdoğan için yapılan Ebced analizinde neler vardı? Erdoğan için yapılan Ebced analizinde neler vardı?
AKP'nin anketi: İktidar partisi yüzde 42'nin altında, Erdoğan'ın oy oranı 'uçuyor' AKP'nin anketi: Parti yüzde 42'nin altında, Erdoğan'ın oy oranı 'uçuyor'
WhatsApp'ta yeni dönem! Herkes bundan şikayet ediyordu WhatsApp'ta yeni dönem