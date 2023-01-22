Siyasetin gündeminde Kürt sorunu var | Metiner: Kalıcı çözüm önerilerini teşvik etmek Reis'in misyonu

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine beş aydan az bir süre kala Kürt sorunu, yeniden siyasetin gündemine geldi.

Eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Mesele cumhuriyeti sözde özde sahiplenmekse, mesele silahlara veda kan dökmeye de tövbe etmekse, mesele her türlü musibetin karşısında çelikten sarsılmaz bir biz olmaksa, biz varız" şeklindeki ifadesinin ardından kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Çözüm için 2015 seçimlerinden sonra HDP'yle yürüttüğü çalışmaları bitiren ve akabinde 'güvenlikçi / milliyetçi' politikalara ağırlık veren iktidar partisini işaret eden Metiner, şunları söyledi:

"PKK silahlara koşulsuz veda eder ve kan dökmekten vazgeçerse bundan ancak memnuniyet duyulur. Silah yerine yalnızca siyasetin benimsenmesi, Türkiye’ye kazandırır. Kalıcı çözümü sağlayacak önerileri eleştirmek değil teşvik etmek, Reis'in Türkiye Yüzyılı misyonunun bir gereğidir."