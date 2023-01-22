Kılıçdaroğlu, Kamer Genç'i andı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Haksızlığa ve yolsuzluğa karşı verdiği cesur mücadelesiyle gönüllerde taht kuran Kamer Genç'i saygı, rahmet ve özlemle anıyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanvekili ve CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’i vefatının yedinci yılında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun anma mesajı şöyle:
"Demokrasiye darbe vuranlar da yetim hakkına el uzatanlar da karşılarında hep O’nu buldu. Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda siyasi yaşamını sürdüren, haksızlığa ve yolsuzluğa karşı verdiği cesur mücadelesiyle gönüllerde taht kuran #KamerGenç'i saygı, rahmet ve özlemle anıyorum."
Demokrasiye darbe vuranlar da yetim hakkına el uzatanlar da karşılarında hep O’nu buldu. Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda siyasi yaşamını sürdüren, haksızlığa ve yolsuzluğa karşı verdiği cesur mücadelesiyle gönüllerde taht kuran #KamerGenç'i saygı, rahmet ve özlemle anıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 22, 2023