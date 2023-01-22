Kılıçdaroğlu, Kamer Genç'i andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanvekili ve CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’i vefatının yedinci yılında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun anma mesajı şöyle:

"Demokrasiye darbe vuranlar da yetim hakkına el uzatanlar da karşılarında hep O’nu buldu. Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda siyasi yaşamını sürdüren, haksızlığa ve yolsuzluğa karşı verdiği cesur mücadelesiyle gönüllerde taht kuran #KamerGenç'i saygı, rahmet ve özlemle anıyorum."