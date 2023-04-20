Selahattin Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu paylaşımı: Canı gönülden destekliyorum

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Alevi” notuyla Twitter hesabında yayınladığı videoya destek verdi. Demirtaş, "Bu güzel mesajlarını canı gönülden destekliyorum" dedi.

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Selahattin Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu paylaşımı: Canı gönülden destekliyorum

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden “Alevi” notuyla bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, videoda, “Sevgili genç arkadaşım, ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürülen Orta Doğu’dan çekip çıkaracaksın… ‘Alevi olmaz’ diyen bu sisteme; ‘doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur’ diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi, kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım” dedi.

"CANI GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUM"

Halen cezaevinde olan Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu’nun videosunu alıntıladı ve “Herkes gönül gözüyle izlemeli, kalbiyle hissederek dinlemeli. Bu topraklarda ayrımcılık olmadan, eşitçe, kardeşçe, huzur içinde yaşamak mümkün. Sayın Kılıçdaroğlu'nu kutluyor, bu güzel mesajlarını canı gönülden destekliyorum” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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