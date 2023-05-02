AKP'nin kalesinden Erdoğan'a şok: Miting alanı Erdoğan çıkmadan dağılmaya başladı

14 Mayıs seçimlerine artık sayılı günler kala siyasi liderler, programlarını sıklaştırırken; mevcut Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerindeki azalma dikkat çekiyor.

ERDOĞAN ÇIKMADAN KİTLE ALANI BOŞALTMAYA BAŞLADI

Seçime 12 gün kala, gövde gösterisi niteliğinde mitinglerle seçmenini canlı tutmaya çalışan Erdoğan ve partisi AKP, bugün kalesi olarak gördükleri Konya'da sahneye çıktılar.

Konya'da yaşayan gazeteci Mücahit Enes Turbil, sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın konuşacağı mitingle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve görüntüler paylaştı.

Gazeteci Turbil'in paylaştığı görüntülerde, miting için gelen kitlenin Erdoğan sahneye çıkmadan dağıldığı görülüyor.

MİTİNG SAATİ İLERİ ALINMIŞTI

Konya'da saat 16.30'da başlayacağı duyurulan program en az 1 saat kadar gecikmeli başladı. Yerel kaynaklar, mitingin yapılacağı alanın daraltılarak ancak doldurulabilindiğini ifade etti.

KONYA'DA KILIÇDAROĞLU ZİYARETİNDE BÜYÜK KALABALIK

AKP'nin kalesi olarak görülen ve 2019 yerel seçimlerinde yüzde 70 oy aldığı Konya'da, en dişli rakibi olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu gözüküyor. Konyalı olan Davutoğlu'nun şehirde karşılığı olduğu yorumları yapılıyor.

CHP de şehirdeki çalışmalarını hızla sürdürüyor. Partinin önemli isimlerinden Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Konya'dan milletvekili adayı olarak gösterildi.

Kılıçdaroğlu, 28 Mart'ta şehre yaptığı ziyarette büyük bir ilgiyle karşılanmış, ziyaretleri mitinge dönüşmüştü.

İZMİR'DE DE BENZER GÖRÜNTÜLER YAŞANMIŞTI

Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği İzmir mitinginde de Konya'dakine benzer görüntüler ortaya çıkmıştı. Miting sırasında kayda alınan videolarda vatandaşların Erdoğan konuşurken alanı terk etmeye başladığı, parti görevlilerinin de gidişleri engellemeye çalıştığı görülmüştü.

MİLLET İTTİFAKI'NIN İZMİR MİTİNGİ GÜNDEM OLDU

AKP'nin İzmir'de alanı dolduramadığı mitingin hemen ertesinde Millet İttifakı da aynı meydanda buluştu. Kılıçdaroğlu'nun gövde gösterisi yaptığı miting, muhalefet seçmeninde büyük morale neden oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem