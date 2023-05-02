Süleyman Soylu hakkında suç duyurusu!

HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, seçimleri 'darbe' olarak nitelendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Süleyman Soylu hakkında suç duyurusu!

HDP tarafından yapılan açıklamada, Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni "darbe girişimi" olarak nitelendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtildi.

Açıklamada, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs 2023 seçim gününü, iktidarda olan AKP ve MHP’nin ortak adayı şimdiki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AKP ve MHP’nin Meclis çoğunluğunu kaybetmesi ve rakip cumhurbaşkanı adaylarından birisinin veya muhalefet partilerinin Meclis’te çoğunluğu sağlamaları halinde siyasi darbe girişimi olarak gördüğü" görüşüne yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Soylu, 14 Mayıs seçimleri ile 15 Temmuz darbe girişiminin karşılaştırmasını yapmış "15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir" demişti.

GERÇEK GÜNDEM SORMUŞTU

Öte yandan Gerçek Gündem muhabiri Filiz Gazi, Süleyman Soylu'ya "14 Mayıs darbe girişimidir" sözlerini sormuştu.

Soylu, "Öyle bir şey olur mu? Amerika’yı söylüyorum. Biliyor musun Amerika’yı? Afganistan’a yaptıklarını biliyor musun?" diye yanıt vermişti.

Ardından muhabirimiz korumalar tarafından engellendi. Etrafı kuşatılan gazetecinin kimliklerinin fotoğrafı çekildi, telefonundaki videolar silindi.

Soylu’ya soru sormaya kalktım, başıma neler geldi? "14 Mayıs seçimleri darbe mi?" sorusuna yanıt verdiSoylu’ya soru sormaya kalktım, başıma neler geldi? "14 Mayıs seçimleri darbe mi?" sorusuna yanıt verdiSeçim

Kaynak: Gerçek Gündem

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