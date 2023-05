Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan Van'da önemli mesajlar: Kayyum denen garabet uygulamaları tümüyle bitireceğim

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van Beşyol meydanında yurttaşlarla bir araya geldi. Van'da konuşan Kılıçdaroğlu, kayyum uygulamalarına son vereceğini söylerken, Ekrem İmamoğlu da adalet vurgusu yaparak, "Adaletin Ekrem'i Selahattin'i olmaz" dedi.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun ziyareti öncesi kentin tüm işlek caddeleri araç trafiğine kapatılırken, ara sokaklara zırhlı araçlar ile polis yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun ardından kürsüye geldi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ekrem Başkan'a hemşeri sözü verdiniz, bana da vereceksiniz. Çünkü ben ilkokula Erciş'te başladım. Dünya kadar sorun var biliyorum, bütün sorunlarınızı biliyorum. Bu ülkenin insanlarına sözüm var bu ülkeye barışı getireceğim, bu ülkeye kardeşliği getireceğim. Bu ülkede kimse, inancından ve kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecek. Büyük haksızlıklar yapıldığını biliyorum. Seçimle gelenlerin görevlerinden alındığını biliyorum. Bütün bunları çözeceğim. Kayyum denen garabet uygulamaları tümüyle bitireceğim.

Yeter artık ya, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Ayrılık gayrılık bize hiçbir şey vermedi. Biz beraber olacağız.

Devletin dini adalettir adaletin olmadığı bir yerde huzur olmaz, bereket olmaz, kardeşlik olmaz, çocuklar yatağa aç girer. Milyonlar yoksul bir avuç varsıl olur. O varsıllara ben Beşli Çeteler diyorum.

Sizden çalınan paraların tamamını bu ülkeye getireceğim. Endişeniz olmasın. Beşli Çeteler diyorlar ki "acaba nasıl aday yaptırmayız." Onlar yandaşlarına, paralarına güveniyorlar, ben ise sadece ve sadece size, halka güveniyorum.

Öğretmenevinde çalışan emekçiler var, onlar aylıklarını doğru dürüst alamıyorlar. Memur da değil, taşeron işçi de değiller, bunlar Türkiye genelinde 20 bin. Hepsinin hakkını ve hukukunu teslim edeceğim. taşeron işçilerin tamamını kadroya alacağız.

100 bin öğretmen atayacağız. Sözlü sınavı kaldıracağım, kim kazandıysa atamasını yapacağız. Devlette liyakat ve adalet olmazsa olmaz.

Bu kardeşiniz, bu ülkeye adalet gelinceye kadar mücadele edecek. Emine Şenyaşar'a, 8 savcı değişti, dava açmıyorlar, korkularından dava açmıyorlar Gittim, Emine Şenyaşar'la kucaklaştım, ondan sonra 8 savcı değişti 9. savcı davayı açtı. Adalet yerine gelinceye kadar izleyeceğim.

Ciddi bir yoksulluğun olduğunu biliyorum. Yatağa aç giren çocukları biliyorum. Bütün bunları biliyorum. Annelere sesleniyorum, çocuklarınızı okullara gönderirken beslenme çantası düşünmeyeceksiniz.

Ayrıca, Van, bölge itibariyle, bu bölgenin kilit taşlarından birisidir. Dünyanın her tarafından insanlar Van'a gelmeli, sadece İranlılar değil. Bu yapılacak göreceksiniz, bğtün bu ovalar bereketli ovalara dönüşecek. Bu bölge özel ekonomi bölgesi olarak ilan edilecek. Hepsini yapacağız. Onlar Beşli Çetelere hizmet ettiler ben size hizmet edeceğim.

Diyorlar ki, "Çalıyorlar ama iş yapıyorlar" Allah Allah, yaptığı iş nasıl çaldığını gösteriyor. Biz asla ve asla çaldırmayacağız. Van'dan sesleniyorum, kul hakkı yemeyeceğiz, kul hakkı yedirmeyeceğiz. Ben söylüyorum, onlar söyleyemiyorlar. Çünkü onların malı nasıl götürdüklerini biliyorum.

Bir şeyden emin olmanızı isterim, bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek. Hiç endişe etmeyin, Her şey çok güzel olacak.

Ben Saraylarda oturmaya alışkın birisi değilim. Saray'a değil, Mustafa Kemal'in Çankaya'sına oturacağım. halktan birisiyim, halktan birisi olarak yaşamaya devam edeceğim.

İMAMOĞLU: ADALETİN EKREM'İ SELAHATTİN'İ OLMAZ

İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’ndan önce kürsüye çıktı.

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu güzel şehir beni hiç şaşırtmıyor. Ben Van’ı İstanbul’da tanıdım. Vanlı dostlarımla tanıdım. O güzel insanlarla sevdim. Şimdi içinize geldim. Ne mutu bana sevgili dostlarım.

Van, bu memleketin Doğu’daki yıldızı. Bu güneş, Van’dan ülkemize bir başka doğar. Ama Van’ın bütün talihsizliklerini, size söz veriyorum, Millet İttifakı’nda sizin ittifakında tek tek yeneceğiz.

Sevgili dostlarım, güzel insanlar, benim kadim güzel şehrim. Dünyanın en güzel denizlerinden birisi burada, en güzel doğalarından biri burada. Ama Van hak ettiği yerde değil. Van hakkını alacak!

Millet İttifakı'nda Van hakkını alacak. Size söz veriyorum.

Sizinle karşılıklı sözleşmemiz lazım, bir talebim var. Sevgili Vanlılar, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler... Bu kardeşinizi hemşehriniz olarak kabul eder misiniz? Burada doğmuş bir evladınız gibi, bu vatanın her köşesine olacağı gibi, bu cennet parçası Van'a çok özel çalışacağım. Ben kendimi hemşehriniz kabul ettim, Allah sizden razı olsun.

Devlet ve millet... Devlet nedir? Millet nedir? Millet devleti oluşturan unsurdur. Biz devletle millet arasındaki bütün bariyerleri kaldıracağız. Vanspor'un stadını da biz yapacağız biz.

Bakın, her birimiz eşitiz. Şu cennet vatanın en doğusundan en batısına, her birimiz bu memleketin her karış toprağının eşit hissedarlarıyız.

Biz Van'ı Doğu'nun yıldızı yapacağız. 81 ilde ekonomik gelişmişlik olarak Van 67. sırada, Van ilk 10'a girmeli, ilk 15'e girmeli.

İstanbullu Van'ı gezip görmeye can atmalı. Van denizi ayrı bir dünya, kedisi, kahvaltısı ayrı bir dünya. Esas güzeli insanı, insanı... Bütün bu duygularım içtendir, kalptendir.

Çocuklarımızın eşit eğitim almasını sağlayacağız, gençlerimizin hayal kurmalarını güçlendireceğiz. Bizim Van'da yaşayan evlatlarımız en güçlü hayalleri kuracaklar. Liyalatle, çalıştıkları zaman bu devletin her kademesinde görev alacaklar, bu devletin en üst noktalarına çıkacaklar. BU ekip güçlü bir ekiptir. Size hizmet etmekten onur duyacaktır. 13. cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oylarınızı istiyoruz.

Hiçbir haksızlığı kabul etmeyiz. Bu devlette milletin dediği olacak. Milletin dediğinin üstünde hiçbir duygu olamaz. Bu cumhuriyetin temelinde, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" duygusu vardır. Biz devleti tekrar o güzel günlerine döndüreceğiz. Yeni bir anlayışı ortaya koyacağız. Hiçbir bürokrat bir siyasi partinin asla ve asla memuru değil, milletin memuru olacak. Devletin memuru olacak.,

Bu kardeşinizin elinden seçimi almaya kalktılar, bu millet tam 806 bin oyluk demokrasi tokadı attı. Size söz, işte haksızlığa asla evet demeyerek, kayyum düzenine son vereceğiz.

Adaletin Ekrem’i de olmaz Selahattin’i de olmaz, herkes eşittir. Adil yargının verdiği karar, hiç kimsenin canını acıtmaz. Devletin dili adalettir. Yok birbirimizden farkımız. Asla vazgeçmeyeceğiz, ne bir vatandaşımıza zarar gelecek, ne de bir karış toprağımıza zeval gelecek. Bu duygu bize Atatürk'ün emanetidir.

Sevgili dostlarım, kendim için ne istiyorsam sizin için de onu istiyorum. Bunun adı bir parti seçimi değil, bunun adı eşitlik seçimidir. Bunun adı özgürlük seçimidir. Bunun adı kucaklaşma seçimidir. Kucaklaşmaya, özgürlüğe, eşitliğe, demokrasiye hazır mıyız? Oylarımızı 13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu’na kullanmaya hazır mıyız? Van hazır, biz de hazırız.

Kaynak: Gerçek Gündem