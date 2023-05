Kılıçdaroğlu, uyarmıştı: Uluslararası polis, dark web ağı baskını yaptı: 288 gözaltı

GERÇEK GÜNDEM

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'son uyarımdır' diyerek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Son uyarımdır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası Europol’ün açıklamasına göre, Uluslararası polis dark web ağ baskını yaptı ve 288 şüpheliyi gözaltına aldı.

Europol’ün açıklamasında, operasyonda 50,8 milyon Euro, 850 kilo uyuşturucu ve 117 silahın ele geçirildiği ifade edildi.

🚨 288 dark web vendors arrested in major marketplace seizure.



Operation #SpecTor led to the seizure of:

💶 EUR 50.8 million

💊 850 kg of drugs

🔫 117 firearms



The #MonopolyMarket vendors arrested were also active on other illicit marketplaces.



More ⤵️https://t.co/fDbWJbeFiM pic.twitter.com/086e1XMCUo