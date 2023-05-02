Deep fake, dark web ve istihbarat servisleri: Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'belden aşağı vuruş' hazırlığı

Gazeteci Murat Yetkin, CHP Genel Merkezi’ne gelen istihbaratı paylaştı ve “Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na yönelik ‘son on gün” kampanyası 3 Mayıs ya da 4 Mayıs’ta, yani yarın ya da ertesi gün başlatılacak” dedi.

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Deep fake, dark web ve istihbarat servisleri: Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'belden aşağı vuruş' hazırlığı

Gazeteci Murat Yetkin, YetkinReport’taki yazısında Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibinini sosyal medya üzerinden seçmen tercihlerini etkilemeye çalışmakla suçladığı açıklamasına dair dikkat çeken bilgilerini aktardı.

Yetkin, CHP Genel Merkezi’ne gelen bilgilerden bahsetti ve “Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na yönelik ‘son on gün” kampanyası 3 Mayıs ya da 4 Mayıs’ta, yani yarın ya da ertesi gün başlatılacak” dedi.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

Bir süre önce CHP Genel Merkezine gelmeye başlayan bilgiler ise şöyle:

• Gelen istihbarat bilgilerine göre Erdoğan, İletişim Başkanlığı üzerinden Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasını yıpratmak amacıyla “deep fake” ve “Cambridge Analytica” benzeri sistemleri birlikte kullanarak “sahte video ve ses kayıtları” üretmek için düğmeye bastı. (Bu kavramların ne demek olduğuna birazdan değineceğim.)

• Bu amaçla bazısı “dark web” üzerinden, yurtdışından çok sayıda “hacker” kiralandı. Muhalefete yönelik “DDoS” saldırılarıyla eleştirel ve muhalif sitelerin engellenmesi, iktidar yanlılarının da öne çıkarılması kampanyası hazırlandı.

• Kampanyanın asıl hedefiyse Kılıçdaroğlu: amaç Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’ın seçim kampanyasında kullanabileceği kişilerle görüşmüş, söylemediği şeyleri söylemiş gibi ses ve görüntü kayıtları üretip bunları hedef internet kullanıcılarına göndererek seçim sonuçlarına müdahale etmek.

BELDEN AŞAĞI VURUŞ HAZIRLIĞI

CHP’deki istihbarata göre seçime bir hafta, on gün kala devreye alınacak Kılıçdaroğlu’nu karalama kampanyasının özellikle üzerinde durulan hedef zaman dilimiyse ABD seyahati.
Burada önemli olan iddianın ortaya atılması kadar iddianın yayılması için gerekli siber altyapının hazırlanması. Yapay zekâ kullanımı alanındaki gelişmeler bu tür sahte üretimleri kolaylaştırıyor. Ve bu yolla, bazı bilişimcilerin “derin sahtekârlık” olarak Türkçeleştirdiği “deep fake” yöntemleriyle üretilmiş bu ses ve görüntülerin muhalif seçmeni Cumhur İttifakına oy vermese de sandığa gidip Millet ittifakı adayı için oy kullanmaktan caydırmak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel geçtiğimiz yıl Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet abonelerinin vatandaşlık numarasından hangi saatte hangi siteyi izlediğine dek bütün kişisel verilerini toplamaya başladığını, bunun da “Cumhuriyet tarihinin en büyük fişleme” operasyonu olduğunu öne sürmüştü.

ABD’de Barack Obama’nın seçim kampanyası sırasında Afrika-Amerikan kullanıcıların izlediği sitelere özellikle Hillary Clinton’u adeta lokantaya bir Afrika-Amerikan müşteri girdiğinde yüzünü buruşturuyormuş gibi gösteren videolar “düşürülmüş”. Türkiye için hayal gücünüzü kullanabilirsiniz.

Etiketler
2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim AKP Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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