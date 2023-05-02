Kılıçdaroğlu: İktidar değişirse sözde darbe oluyormuş, ya darbeyi siz yapıyorsunuz!

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'da Millet Buluşması'nda halka seslendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 14 Mayıs genel seçimlerini ‘darbe girişimi’ olarak niteleyerek, “15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir" ifadelerini kullanmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Bunlardan birisi kalktı dedi ki, sandığa gider de oy verirler de ve iktidar değişirse sözde darbe oluyormuş. Ya darbeyi siz yapıyorsunuz. Bu ülke darbelerden çok çekti." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ağrı'da ciddi sorunlar olduğunu biliyorum, hepsini biliyorum. Biz neden bir değişim istiyoruz? 22 yıldır iktidardalar. Allah aşkına! Ağrı gibi bir kentin hala kanalizasyonu doğru dürüst yoksa, hala bazı mahallelerine su gitmiyorsa bir sorunumuz var demektir. Yuh çekmeyin, sandığa gidin oyunuzu kullanın. Yuhla bir şey olmaz, sandıkla olur.

Bunlardan birisi kalktı dedi ki, sandığa gider de oy verirler de ve iktidar değişirse sözde darbe oluyormuş. Ya darbeyi siz yapıyorsunuz. Bu ülke darbelerden çok çekti. Yargıda adalet yok. Mahkeme salonlarında olmaz adalet sadece. Bir çocuk açsa o ülkede adaletsizlik var demektir. Bir kişi bir kentin sokaklarında güler yüzle gezemiyorsa o ülkede bir sorun var demektir.

"418 MİLYAR DOLARI SON KURUŞUNA KADAR GETİRECEĞİM"

Bu bereketli topraklarda siz hayvancılığı öldürüyorsanız, tarımı öldürüyorsanız, hayvancılığı geliştirmek için ta Güney Amerikalara gidiyorsanız... Senin ne işin var oralarda. Gel Ağrı'nın ovalarını gör kardeşim. Onlar vatandaş için değil yandaşları için, beşli çeteler için çalışıyorlar. Paralarını yurt dışına götürdüler. Ağrılılara, Türkiye'ye sözüm, kaçırdıkları 418 milyar doları son kuruşuna kadar getireceğim!

Emekli olduktan sonra benim bürokratik hayatımın geçtiği bütün birimleri didik didik ettiler. Acaba bir şey bulabilir miyiz diye. Bulamayız. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Ama onlar bunu diyemiyorlar. Kul hakkı yemedim diyemiyorlar.

Türkiye'de malı onlar götürdüler, sefaleti vatandaş çekiyor. Ama onlardan alacağız, vatandaşa vereceğiz.

Erzurum merkezli olmak üzere Ağrı, Elazığ, Kars, Iğdır ve Ardahan dahil bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Bu bölgede olağanüstü yatırımlar olacak.

Ağrı meydanından size söz veriyorum!