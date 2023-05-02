Propagandada ipin ucu kaçtı: Sultangazi Belediye binası içinde AKP’nin seçim reklamı yayınlandı

İstanbul'da, AKP’li Sultangazi Belediyesi’nin binasında bulunan ekranlarda AKP logolu ve AKP’nin seçim sloganlarının yer aldığı ortaya çıktı.

İstanbul’daki AKP’li Sultangazi Belediyesi’nin içindeki ekranlarda AKP’nin seçim reklamı yayınlandığı açığa çıktı.

Birgün'de yer alan habere göre, Belediye binası içinde, yurttaşların vergi ve harç ödemesi gibi işlemleri yaptığı veznelerin bulunduğu alanlardaki ekranlarda AKP logolu ve AKP’nin seçim sloganlarının yer aldığı görseller yer alıyor.

SEÇİM PROPAGANDASINDA İÇİN UCU KAÇTI

Yurttaşların yoğun olduğu kattaki ekranlarda, “Doğrusu AK Parti”, “Doğru Zaman Doğru Adam” gibi AKP’nin seçim sloganlarıyla AKP’nin 7 Mayıs tarihinde düzenleyeceği İstanbul mitinginin çağrı reklamları yayınlanıyor.

Muhalefetin, “Halkın parasıyla şov yapılıyor” eleştirilerine neden olan bakanların seçim çalışmalarında adeta tüm kurallar yerle bir ediliyor. Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine iktidarın nefret dili ve ayrıştırıcı söylemlerinin gölgesinde ilerliyor. Tüm tepkilere karşın mevcut görevlerinden istifa etmeden milletvekili adayı olan bakanlar, bakanlıklarını adeta seçim ofisi gibi kullanıyor. İstifa taleplerine kulak tıkayan Saray kabinesindeki bakanların büyük bölümü, bakanlık kaynaklarını da seçim çalışmaları için seferber ediyor. Bakanlıkların internet siteleri de bakanların milletvekilliği çalışmalarına yönelik duyurulardan geçilmiyor.

Mersin’de birinci sıradan milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve yine AKP'nin Şanlıurfa Milletvekili Adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partilerinin il örgütü ve milletvekili adaylarıyla ilk toplantılarını Ankara'da Bakanlık binalarında gerçekleştirmişti.