Akşener ilk kez konuştu: Her bürokrat bu olaydan ibret almalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından döndüğü Türkiye'de ise birkaç ay içinde Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Mehmet Hakan Atilla'ya konulan yurt dışına çıkış yasağıyla ilgili konuştu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Yasa dışı talimatlara uyan her bürokrat bu olaydan ibret almalıdır" dedi ve ekledi:

“Bir bürokratın nasıl kullanılıp harcandığının timsalidir. İşlerine yararken nasıl ödüllendirilip, işleri bitince nasıl kirli bir mendil gibi buruşturulup çöpe atıldığının öyküsüdür. Tüm bürokratlar bundan ders çıkarmalıdır."