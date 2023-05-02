Hakan Atilla: Pasaportum, Borsa İstanbul'dan ayrılma kararı aldığım gün iptal edilmiş!

ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından döndüğü Türkiye'de ise dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bürokratlar tarafından karşılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, kendisi hakkındaki yurt dışına çıkış yasağıyla ilgili konuştu.

Kişisel Instagram hesabında yaptığı paylaşımda edindiği yeni bilgileri paylaşan Atilla, "Pasaportum meğer iki sene önce iptal edilmiş. Borsadan ayrılma kararı aldığım 5 Mart 2021'de aynı gün pasaportumun iptali için talimat veren kimdir? Gerekçesi nedir? Merak ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz 2019'da "O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz?" diye seslendiği Atilla, dönüşünden birkaç ay sonra Borsa İstanbul (BIST) Genel Müdürlüğü'ne getirilmiş, Mart 2021'deki istifasına kadar bu görevde bulunmuştu.

Son dönemde ise hükümete yönelik eleştirileri öne çıkıyordu.

Atilla, bugün Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a yaptığı değerlendirmelerde şunları söylemişti:

"Acaba diyorum, yurt dışına çıkmayayım, olur da yurt dışında birileriyle bir şey yaparım diye endişe edip tedirgin olan mı oldu? Yoksa yurt dışına çıkar, gene bir yerde bir şey olur, uğraşmayalım diye işgüzarlık yapan mı oldu? Yoksa sevmeyen, ayağına bastığımız birileri bu çıkmasın, elimizin altında kalsın mı dedi? Herhalde devlet bir açıklama yapar."