Canan Kaftancıoğlu, Yeni Şafak yazarının tweetini alıntıladı: Kısmen doğru, eksiği tamamlayayım

CHP İstanbul Milletvekili Canan Kaftancıoğlu, "Anlatılanlar kısmen doğru, eksiği tamamlayayım" diyerek Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik'in paylaştığı haberi 'düzeltti.'

Son Güncelleme:
Canan Kaftancıoğlu, Yeni Şafak yazarının tweetini alıntıladı: Kısmen doğru, eksiği tamamlayayım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik'in hafta sonu İstanbul'da düzenlenecek mitinglerle ilgili haberini 'düzeltti.'

İktidara yakınlığıyla bilinen gazetecinin kişisel Twitter hesabında 'İstanbul çekişmesi: Kaftancıoğlu'ndan sürpriz talep' başlığıyla paylaştığı haberde şöyle deniliyordu:

"Hem ittifaklar hem de AK Parti ve CHP, hafta sonu İstanbul'da yapılacak mitinglere odaklanmış durumda. Bir ve 2'inci bölgeler için kura çekimleri yapıldı. AK Parti'ye 1. bölge yani Maltepe Meydanı, CHP'ye ise 2. bölge yani Yenikapı Meydanı çıktı. Ancak CHP bu kuradan memnun kalmadı. Çünkü CHP Anadolu yakasında güçlü ve Maltepe Meydanı'nı doldurmaları daha mümkün. 2018'de de bu meydanda yapmışlardı.

Canan Kaftancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi arayarak CHP olarak Maltepe'de miting yapmak istediklerini ve 'becayiş' yapma talebinde bulundu. AK Parti, CHP'nin talebini değerlendiriyor ve öğrendiğim kadarıyla Maltepe'yi CHP'ye verecekler. Bu durumda AK Parti için Yenikapı yolu mu göründü? Hayır. Bugün 3. bölgenin kurası da çekilecek. AK Parti Büyük İstanbul mitingini 3. bölgede yani Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapmak istiyor."

KAFTANCIOĞLU: ANLATILAN KISMEN DOĞRU, EKSİĞİ TAMAMLAYAYIM

Ersin Çelik mesajını alıntılayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "Anlatılan kısmen doğru, eksiği tamamlayayım" dedi; ardından şunları kaydetti:

"Bu bir çekişme değil, daha önceki seçimlerde yaşadığımız gibi karşılıklı becayiş.
Maltepe Adalet Kurultayından ötürü partimiz tarafından adaletle özdeşleştiği için bütün mitinglerimizi burada yapıyor, yapmayı tercih ediyoruz.

Kurada CHP'ye 7 Mayıs'ta, AKP'ye ise 6 Mayıs'ta Maltepe çıktı.

Mitingimizi 6 Mayıs’ta yapmayı plânladığımız için AKP il başkanı Sn. Kabaktepe'yi aradım, kendisi de eksik olmasın o tarihte Maltepe’yi kullanmayacaklarını söyleyerek kullanabileceğimizi söyledi. Teşekkür ederim.

İşin özeti Maltepe Miting Alanı dışında hiçbir yerde miting yapmayı zaten düşünmüyorduk. Adalet ruhu bizlerin önceliği çünkü. Adalete susamış İstanbullular 6 Mayıs'ta Maltepe'de buluşmak üzere!"

Etiketler
Maltepe miting Canan Kaftancıoğlu CHP AKP
Son Güncelleme:
Nazarları hemen değen 3 burç.. Asla onlarla dertleşmeyin.. Nazarları hemen değen 3 burç.. Asla onlarla dertleşmeyin..
Vizesiz seyahat edilen 5 ülke.. Her biri İstanbul'a Malatya'dan daha yakın Vizesiz seyahat edilen 5 ülke.. Her biri İstanbul'a Malatya'dan daha yakın
'Soylu geldiği noktadan memnun değil; mesajı Erdoğan'a gönderdiğini düşünmek yanlış olmaz' 'Soylu memnun değil; mesajı Erdoğan'a gönderdiğini düşünmek yanlış olmaz'
AKP'li Bülent Turan: Seçim ikinci tura kalırsa herkesle görüşmeye açığız AKP'li Turan: Seçim ikinci tura kalırsa herkesle görüşmeye açığız
Memleket Partisi'nde üst düzey istifa: Millet İttifakı'na desteğini açıkladı Memleket Partisi'nde üst düzey istifa
Emekli öğretmen sıkıştırdı, AKP'li vekil adayı kaçar gibi uzaklaştı Emekli öğretmen sıkıştırdı, AKP'li vekil adayı kaçar gibi uzaklaştı
ÇOK OKUNANLAR
Anketler ortaya çıkardı: İşte Kılıçdaroğlu'nun birinci çıkması beklenen büyükşehirler Anketler ortaya çıkardı: İşte Kılıçdaroğlu'nun birinci çıkması beklenen büyükşehirler
Millet İttifakı'nın stratejik oy hesabı: Hangi ilde hangi partiye oy vermek 360 vekili getirir? Millet İttifakı'nın stratejik oy hesabı: Hangi ilde hangi partiye oy vermek 360 vekili getirir?
9 anket şirketinden 9 farklı anket: Seçim sadece birinde ilk turda bitiyor! 9 anket şirketinden 9 farklı anket: Seçim sadece birinde ilk turda bitiyor!
İslam Memiş'ten ev alacaklara acil uyarı: 'Kavgalar başlayacak' İslam Memiş'ten ev alacaklara acil uyarı: 'Kavgalar başlayacak'
MAK Araştırma Başkanı Kulat'tan çok konuşulacak ikinci tur iddiası: '7 Haziran-1 Kasım olayları yaşanabilir' MAK Araştırma Başkanı Kulat'tan çok konuşulacak ikinci tur iddiası