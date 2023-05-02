Çalışma Bakanı Vedat Bilgin: İngiltere'de mesai 6 saat, bizim de gözden geçirmemiz lazım

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek "İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildi, 5 saat deneniyor" dedi.

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Çalışma Bakanı Vedat Bilgin: İngiltere'de mesai 6 saat, bizim de gözden geçirmemiz lazım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde mesai saatlerinin yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Haftalık 45 saat olan çalışma süresinin kısaltılması gerektiğini belirten Bilgin, "Çalışma saatlerini yeniden düzenlemek zorundayız" dedi. 

Bilgin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır. Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz. Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerini yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız." 

İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildiğini belirten Bilgin, "5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın birçok yerinde, bu çalışmalar yapılıyor. 1 Mayıs'ta bunları düşünerek çalışma ilişkileri üzerinde tartışmamız gerekir" ifadelerini kullandı. 

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş hayatı mesai Vedat Bilgin
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