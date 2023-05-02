Gözler ABD'ye çevrildi: Dolar/TL'de hareketli saatler!

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler öncesinde karışık bir seyir izliyor.

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Gözler ABD'ye çevrildi: Dolar/TL'de hareketli saatler!

Dünya genelinde bu hafta açıklanacak merkez bankalarının para politikası kararları ve yoğun veri gündemi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

FİYATLANMALAR DEĞİŞEBİLİR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yıl sonuna kadar 2 kez faiz indirimine gidebileceği fiyatlansa da söz konusu fiyatlamaların yarınki gelişmelere paralel değişebileceği ifade ediliyor.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar/TL, dün yatay seyirle 19,4580'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,4640 seviyesinden işlem görüyor.

SEÇİM GÜNDEMİ TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan piyasalarda TL günlük sınırlı değer kaybını sürdürürken, piyasalarda Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz talebini sınırlamak adına attığı adımlar, faiz kararı ve seçim gündemi takip edilmeye devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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