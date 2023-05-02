Nagehan Alçı: Belli ki Hakan Atilla'nın tespitleri hoşa gitmiyor, cezalandırılmak isteniyor

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından döndüğü Türkiye'de ise dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bürokratlar tarafından karşılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini yorumladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz?" diye seslendiği Atilla, dönüşünden birkaç ay sonra Borsa İstanbul (BIST) Genel Müdürlüğü'ne getirilmiş, 8 Mart 2021'deki istifasına kadar bu görevde bulunmuştu. Son dönemde ise hükümete yönelik eleştirileri öne çıkıyordu.

Alçı, Atilla'yla yaptığı görüşmeyi aktardı ve devamında kendi görüşlerini dile getirdi.

"Hakkında devam eden bir soruşturma olduğunu, onu gerekçe gösterdiklerini düşündüm. Görünen, hakkında açılan ya da devam eden herhangi bir soruşturma yokmuş. Demek ki idari bir karar ile tedbiren yurt dışına çıkış yasağı konmuş" diyen Alçı, şöyle devam etti:

"Olacak iş değil bu. Aleni bir hukuksuzluk. Hakan Atilla’ya resmen rehin muamelesi.

'Pasaportunuz iptal mi edildi' deyince 'Bilmiyorum pasaportum yanımda değildi ama yurt dışı çıkış yasağım olduğuna göre iptal edilmiştir' dedi.

(Atilla KKTC’ye gitmek üzere havalimanındaydı, TC kimliği ile çıkıyordu.)

Peki bu yasak ne zaman konmuş?

Onu bilmiyor, 2021’de Borsa İstanbul’daki yöneticilik görevinden ayrıldığından beri ilk kez Türkiye dışına çıkıyormuş.

'Nagehan Hanım Borsa İstanbul’un başındayken pasaportumun iptal edilmiş olmasına ihtimal vermiyorum, görevden ayrıldıktan sonra herhalde 2 yıl önce bu karar alınmıştır' dedi.

Sonra da son derece olgun ve sakin bir ses tonuyla ekledi: 'Olur böyle şeyler. Yurt dışına çıkmak şart değil, çıkmasak da olur ama ailemin bu şekilde mağdur edilmesi beni çok üzdü.'

Hakan Bey nezaketi nedeniyle 'Olur böyle şeyler' diyebilir ama olmaz, olmamalı. Türkiye bu kadar keyfi uygulamaların, hukuktan uzak yaklaşımların ülkesi haline gelmemeli…

Halkbank davası nedeniyle ABD’de haksızca iki yıldan fazla süre hapiste yatan, döndükten sonra Borsa İstanbul’un başına atanan Atilla 2021’de görevinden ayrılmış, ‘'Amerika Atilla’ya Karşı' adlı bir kitap yazarak mevcut düzene ve belli mevkilerdeki isimlere ağır eleştiriler yöneltmişti.

Hakan Atilla’nın ne kadar dürüst bir insan olduğunu ABD’de haksız yere tutuklu yargılanırken herkes gördü. Yargılanma sürecinde üzerine gidildiği halde Türkiye aleyhine tek söz etmedi Atilla.

Belli ki kitabındaki tespitleri hoşa gitmiyor. Bu nedenle cezalandırılmak isteniyor."