Erdoğan'ın 'Kılıçdaroğlu'nu karşımıza diken bir mekanizma var' sözlerine CHP'den yanıt

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrıları yaptığını hatırlatarak; "Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var" sözlerine yanıt verdi.

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Erdoğan'ın 'Kılıçdaroğlu'nu karşımıza diken bir mekanizma var' sözlerine CHP'den yanıt

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na aylarca 'Aday ol' çağırısı yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Antalya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada "Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var" sözlerini sarf etti. 

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CHP'DEN YANIT 

Erdoğan'a CHP'den yanıt İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den geldi. 

Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yaptığı adaylık çağrısını hatırlatan Tekin, "Ben gerçekten Cumhurbaşkanı için endişelenmeye başladım" dedi. 

"B12 veya demir eksikliği mi var acaba? "Çık karşıma aday ol" diye kürsülerde bağıralı daha 6 ay olmadı" ifadelerini kullanan Tekin, "Bu hafıza kaybı normal değil. Bir check up yaptırmasını tavsiye ederim. 14 Mayıs'tan sonra kendisi bol bol dinlenecek" diye yazdı.

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