Bu kez de camiye Erdoğan posteri asıldı

Daha önce tarihi sura asılan posterin ardından bu kez de Bursa'da Ahmet Dai Camisi'ne Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın posteri asıldı.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa göre, ilçeye bağlı Kayhan Mahallesi’nde bulunan Ahmet Dai Cami’nin duvarına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı asıldı.

Durumu sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bursa Kayhan Mahallesi Ahmet Dai Camii... Camiler kutsalımızdır ve bu mekanlarımıza yaptığınız bu kötülük bile tek başına gitmenize gerekçedir."

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'a seslenen Hasanoğlu, poster için "Bu rezalet için sizin verecek bir cevabınız var mı?” diyerek tepki gösterdi.