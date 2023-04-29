Erdoğan konuşurken miting alanı boşalmaya başladı, parti teşkilatı uyardı: Miting alanını boşaltmayın, basına fırsat vermeyin

İzmir'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında yurttaşlar miting alanını erken boşaltınca parti teşkilatının "Miting alanını boşaltmayın, basına fırsat vermeyin" uyarısı yaptı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, rahatsızlığının ardından yeniden miting alanlarına döndü. 

İlk mitingini İzmir'de yapan Erdoğan'ın miting öncesinde sıkı güvenlik önlemleri alınırken çevre adeta polis ablukasını alındı. 

Erdoğan'ın mitingi öncesinde İzmir'deki "imamlara da cemaatinizi toplayın, mitinge gelin" çağrısı yapılmıştı. Sosyal medyada yeni paylaşılan görüntülerde mitinge katılan bazı yurttaşların miting alanında erken ayrıldığı görülürken, parti teşkilatının "Miting alanını boşaltmayın, basına fırsat vermeyin" uyarıları yaptığı görüldü. 

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