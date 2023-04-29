Kaftancıoğlu'ndan kendisini hedef alan Ülkü Ocakları Başkanı'na yanıt: Anadolu'da “bas git” deriz böylesine

Canan Kaftancıoğlu, kendisini hedef alan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a yanıt vererek "Anadoluda “bas git” deriz böylelerine…" dedi. 

Kaftancıoğlu'ndan kendisini hedef alan Ülkü Ocakları Başkanı'na yanıt: Anadolu'da “bas git” deriz böylesine

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisine yönelik sözlerinden dolayı Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a yanıt verdi. 

Yıldırım, katıldığı bir etkinlikte "Çocuklarınızı CHP'ye özellikle de Canan Kaftancıoğlu gibi DHKP/C teröristlerle yatıp kalkanların olduğu yere göndermeyin. Cocuklarınız karşınıza asker ve polise silah sıkan terörist olarak çıkar" demişti. 

Twitter hesabından yanıt veren Kaftancıoğlu, "Kendisi önce göz göre göre öldürülen dava arkadaşı Sinan Ateş’in katillerine! bir laf etsin sonra bana söz etme hakkı doğar belki.. Söz etmekten kastım iftira atmak, yalan söylemek değil elbette ancak bildikleri tek şey bu ne yazık ki.. Anadoluda “bas git” deriz böylelerine…" dedi. 

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