Bahçeli AYM Başkanı Arslan'ı hedef aldı: Zillet İttifakı’nın yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı kolu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kütahya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. MHP Liderinin hedefinde bu kez Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan vardı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

"Doğudan batıya, kuzeyden güneye büyük bir aile yapısı kökleşmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin 61. kuruluş yıldönümünde bizatihi mahkeme başkanının yaptığı konuşma nesnel ve bilimsel gerçeklerle birlikte millet varlığına ağır bir saldırıdır. Bu şahsın ağzından bir ok gibi fırlayan çok tehlikeli sözlerin tamiri imkanı olsa da bize göre çok zordur.

Toplumsal düzeyde bizim gibi olmayanlarla bizden farklı düşünen ve yaşayanlarla sağlıklı bir ilişki kurmak durumundayız' diyen Anayasa Mahkemesi neyi kast etmektedir? 'Öteki olarak gördüklerimizin antolojik varlığını kabul etmedikçe bu sağlıklı ilişkiyi kurma imkanı da yoktur' diyen Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın varmak istediği yer neresidir? 'Kendimize hak gördüğümüzü ötekine de hak görerek adaleti ve özgürlüğü sadece kendimiz için değil başkaları için de isteyerek farklılıklarımızla bir arada yaşamanın iklimini hep birlikte oluşturmak zorundayız' diyen Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın dilinin altında eveleyip gevelediği asıl düşüncesi, asıl maksadı nelerden ibarettir?

'HADDİNİ VE HUKUKUNU AŞTI"

'Demokratik cumhuriyetin geleceği hukuksaş ve siyasal düzlemde kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve bu kapsamda yargı bağımsızlığının tam manasıyla hayata geçirilmesine bağlıdır' açıklamasıyla da PKK'dan HDP'ye CHP'ye kadar zillet ve hıyanet cephesine selam verdiğini uzaktan bakınca anlamayacak kadar saf mı duruyoruz?



'Demokratik cumhuriyet' kavramını kullananların kim olduğunu ve bu odakları tanıyoruz. Kafasız zehirlenmiş Anayasa Mahkemesi Başkanı'na hatırlatırım ki; Türkiye'de kuvvetler ayrımı netleşmiş, aralarındaki sınır çizgileri kalınlaştırılmıştır. Dahası yargı bağımsızlığının yanı sıra tarafsızlığı da anayasal hüviyet kazanmıştır.

"ZİLLET iTTİFAKI'NIN HASTALIKLI KOLU"

Anayasa Mahkemesi Başkanı zillet ittifakının yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur. Bunu reddediyoruz. Anayasa Mahkeme Başkanı'nın haddini ve hukukunu çok açık şekildi açtığını düşünüyoruz.

NE OLMUŞTU?

Verdikleri hak ihlali kararları nedeniyle birçok kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından eleştirilen Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, kurumun 61. kuruluş yıl dönümünde açıklamalarda bulunmuştu.

Arslan, kendilerine yönelik 'saldırılar' ile ilgili olarak da şöyle konuşmuştu:

"Çoğu kez doğru düzgün okunmadan, en hassas ve teknik kararları bile 140 karakterle yorumlamaya çalışanların herhangi bir katkısı maalesef olamamaktadır. Ayrıca kararlarımızı eleştirmek yerine kararlara imza atanları hedef alan, kişisel ve kurumsal itibarı hedef alan ithamların da hiçbir faydası olmamaktadır. Aksine AYM'ye yapılan ağır saldırılar, toplumun yargıya güvenini sarsarak en fazla demokratik hukuk devletine ve onu korumakla görevli olan başta yargı olmak üzere tüm kurumlarımıza zarar vermektedir."