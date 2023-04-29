Kaftancıoğlu: Son kez uyarıyorum, iftiralarınıza devam ederseniz ne yapacağımızı biliyorum

İstanbul Ümraniye’de Ülkü Ocakları binasından karşı binaya iple asılan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yer aldığı pankartlara tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Gençleri zehirleyen sadece AKP değil, Ülkü Ocakları da öyleymiş meğerse. Yalana, iftiraya sığınacak kadar çaresiz kalmış olmanız üzücü. Son kez uyarıyorum! İftiralarınıza devam ederseniz eğer ne yapacağımızı çok iyi biliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş'ın yüzlerinin birleştirildiği pankartta “Dikkat attığın her oy Mehmetçiğe kurşun olmasın”, diğer pankartta da Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yüzü birleştirilerek, “Bazıları iki yüzlüdür” yazıldı.

Sosyal medya hesabından tepki gösteren Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gençleri zehirleyen sadece AKP değil, Ülkü Ocakları da öyleymiş meğerse… Yalana, iftiraya sığınacak kadar çaresiz kalmış olmanız üzücü. Son kez uyarıyorum! İftiralarınıza devam ederseniz eğer ne yapacağımızı çok iyi biliyorum. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy; Mehmetçiğin yaşam ve her türlü haklarının korunması, astsubayların tazminat problemlerinin çözülmesi ve sözleşmeli erbaşların kadroya alınması gibi onlarca problemin çözülmesi demektir aynı zamanda."