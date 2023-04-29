İmamoğlu'ndan Soylu'ya "darbe" yanıtı: Aklının kıt olduğunu düşünüyorum

14 Mayıs seçimlerine 15 gün kalan partiler mitinglerini sürdürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, da Millet İttifakı da mitinglerini yapmaya devam ediyor.

İmamoğlu, Manisa Akhisar'da açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs'ın darbe olacağına ilişkin sözlerine tepki gösteren İmamoğlu, "Onlar kazanınca siyasi idare tecelli ediyor. Başkası kazanırsa darbe oluyor. Bu saçmalıklarla bu ülkenin düzgün makul insanlarını kandırabileceklerini zannediyorlar. Bunların millete de saygısı yok. Vatandaşın oy kullanarak darbe yapacağını düşünen insanlarının aklının kıt olduğunu düşünüyorum. Bunlardan kimseye hayır gelmez" dedi.

"SÖZÜM ONA BAKANLAR, HAZMEDECEKSİN KARDEŞİM"

İmamoğlu şöyle devam etti:

Millet kararlı. Sizi tıpış tıpış evinize gönderecek.

Benim makamımın arkasında bir Atatürk'ün fotoğrafı vardır. Cumhuriyeti kurmuş bir insan eğilmiş, bir amcanın gözünün içine bakarak onu dinliyor. Söz veriyoruz, Allah şahit, milletin gözünün içine Atamın gözü gibi bakmazsak namerdiz.

Savaş tamtamları çalan insanlar var. Sözüm ona bakanlar. Hazmedeceksin kardeşim. Gidin biraz daha eşlerinize hizmet edin. Kimse milletimize efendilik taslamasın. Bizler en ahlaklı şekilde kurallara uygun olarak centilmence demokrasiye ve ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz. İstanbul'da olduğu gibi hiç kimse bu ülkenin bu devletin sahibi olduğunu zannetmesin.

Biz boğazın kıyısında birilerine yaranacağım diye partilisi diye imar veren bakanların değil, o kamuya ait alandaki yapıyı yıkıp millete veren insanlarız. O yüzden söyledim ya 23 Haziran'ı unutmayın. O demokrasi tokadını unutmayın. Size bir şey söyleyeyim aramızda kalsın. 14 Mayıs'ta da aynısı olacak.

Bu birleşe birleşe kazanacağız'ın mimarı, Millet İttifakı'nın temelini atan, 15 Mayıs sabahı cumhurbaşkanımız olacak 13'üncü cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. 2019'da birleşe birleşe kazanan Millet İttifakı bugün daha büyük daha güçlü.

"MİLLETİN CEBİNİ HORTUMLAYANLARIN HORTUMLARINI KESECEĞİZ"

Allah şahittir, bizler bir kuruşunuza zeval getirmeyeceğiz. Milletin cebini hortumlayanların hortumlarını keseceğiz.

Şu parti bu parti değil milletin vicdanı galip gelecek. Hep birlikte çalışmaya, ablalardan teyzelerden bir isteğim var. Yüzü asık insanlardan yorulduk. Onun inancını ölçüyorlar, o bu partili diğeri bu partili. Yok artık. 14 Mayıs'ta sandığa gitmeye, sandığa sahip çıkmaya Türkiye Gönülleri'ne üye olmaya ve hep birlikte demokrasi zaferi kazanmaya hazır mıyız.

Sevgili Akhisar İstanbul duyacak. Her şey güzel olacak.