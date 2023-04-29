Rahatsızlığının ardından Erdoğan'dan ilk miting: LGBTİ+ üzerinden muhalefeti hedef aldı; "Ailelerimiz adam gibi adamdır" dedi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rahatsızlığının ardından mitinglere dönüş yaptı.

ERDOĞAN SAHNEDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı’ndaki mitingde sahneye çıktı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son birkaç gündür doktorlarımızın tavsiyesi üzerine şehir programlarıma katılamamıştım. Fakat bugün Ankara’dan canlı bağlantıyla iştirak ettiğimiz programlar oldu. Ama bugün öğle üzeri Teknofest’te milletimizle buluşarak programlarımıza geri döndük. Bugün 360 bin kişiyle bir araydaydık.

Gençlik kiminle nerede, nasıl yürüyeceğini gayet iyi biliyor.

Yiğidin alnına yazılan gelir. Biz 21 yıldır, ülkemizi Dadaloğlu’ndan aldığımız ilhamla alnımıza ne yazılmışsa, onun inancıyla yürüyerek bu günlere geldik.

Terör örgütlerinin saldırılarından ürkmedik. Bay Bay Kemal gibi terör örgütlerinin uzantılarıyla görüşmeler yapmadık.

14 Mayıs Bay Bay Kemal’i uğurlama seçimleri olmalı. Bunu yapmaya hazır mıyız? Ben bugün bu muhteşem katılımı görünce size inanıyorum. İzmir kararını vermiş. Gereğini yapacağına da inanıyorum.

Zira konuşuyor. Sürekli bir şeyler söylüyor. Diyor ki, İzmir daha iyisine layık. Peki, İzmir’in büyükşehir belediyesi sende. Her yağmurda İzmir ne hale geliyor? Öyle değil mi? Peki İzmir’e AK Parti iktidarının getirdikleri ortadayken, böyle nankörlük olur mu ya? Biz İstanbul’dan İzmir’e kaç saatte geliyorduk? 7 buçuk saatte. Şimdi 3 saat 15 dakika.

Hatta, şurada Manisa, İzmir arası, o geçitler neydi? Açtık mı yolları? Oradan rahatlıkla artık, Manisa İzmir arasını açtık mı? İzmir’e bu güzellikler yakışır da onun için. Bunları yapan biziz. Şurada, daha göreve geldik, ilk işimiz neydi? İzmir’e bu havalimanı olmaz. Menderes Havalimanı’nı İzmir’e kim yaptı? Bay Bay Kemal sen neredeydin ya? Bunu biz yaptık biz.

İzmir’de stadyumları yaptık mı? Gençliği bu stadyumlarla hareketlendirdik mi? Daha iyisine layık diyorsun ya. Ne varsa yaptık mı? Yaptık.

Sağlıkta da yaptık mı? Hala diyorsun, daha iyisine layık. Sen İzmir’i çamurdan kurtaramadın.

Biz Allah’ın yardımına, milletimizin desteğine güvenerek hep çalıştık. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin hanesine, asırlara bedel, demokrasi ve kalkınma kazanımlarını işte bu sayede yazdırdık.

Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir, şimdi de Türkiye Yüzyılı’na hazırlanıyor. Türkiye Yüzyılı’nı kimler kuracak? Siz siz! Gençler, ona göre… Türkiye Yüzyılı’nı kurmaya hazırlanın. Ben bu muhteşem katılımı görünce, Türkiye Yüzyılı’na güvenle bakıyorum.

Bir kez daha kendimizi milletimizin teftişine, takdirine teslim ediyoruz. Her dönemde bir maskeyle ayağımıza dolanan, eski Türkiye Hayaleti, 9’lu Masa olarak arz-ı endam eyledi.

Belediye Başkanları, PKK’nın siyasi uzantısı var mı bu masada? Bay Kemal, bulduğu her kişiye bir cumhurbaşkanlığı hediye etti.

Bu millet, sana Yürü Kemal demeyecek. Ben size inanıyorum. Çünkü bu masa öyle bir masa ki, görünürdeki 7 ayağının hepsi de birbrine dolaşmış durumda. Birinin dediğini öteki yalanlıyor.

Birinin erik dediğine biri mentek diyor. Böyle masa olur mu? Biri HDP’ye onun üzerinden PKK’ya sözler verildiğini söylüyor, ötekisi inkar ediyor. Kandil’deki ne diyor? Oyumuz Kılıçdaroğlu’na.

Benim İzmirli kardeşlerim bu Kandil’dekilere evet der mi ya?

Durmuyoruz, bunları sandığa gömüyoruz. Biri tefecilerden 300 milyar dolar buldum hemen getireceğim diyor. Bıktık senin bu yalanlarından. Neyi bekliyorsun, al gel. Sen getirdin de biz niye getirdin mi dedik. Vereceksen Merkez Bankası’na ver. Diğer bankalara ver. Ama yalan söyleme.

Çünkü bunlar esrar eroin kaçakçısı. Onlardan aldığı parayı güya buraya getirecekmiş. Öteki bu para ancak 10 yılda gelir diyor, beriki başka şey söylüyor.

Biri LGBT’nin başımızın üstünde yeri var diyor, öteki ben bunlarla nasıl bir araya gelirim diyor. Kardeşlerim bu milletin aile kurumu sağlamdır sağlam. Bu milletten LGBT’ci çıkmaz. Biz aile kurumumuzu lekeletmeyiz. Dimdik. Adam gibi adam, ailelerimiz bizim böyle.

Bizzat kendilerinin kumar masası dedikleri masa, rulet masası çıktı. Ha bire dönüyor nerede duracağı belli değil.

Buradan İzmir’den tam da onların anlayacağı dilden soruyorum. Siz ne ayaksınız ya? Ama milletimizin 14 Mayıs’ta ne ayak olduklarını anlatacak.

Milletimiz 15 gün sonra, sandıkta bunların her birine mesajını oyuyla verecek. İzmir’den öyle bir ses verin ki, Ege’nin öteki ucuna kadar duymayan kalmasın.

İzmir, 14 Mayıs’ta masanın her gün biraz daha karışan ayaklarına kimin kim olduğunu gösteriyor muyuz? 14 Mayıs’ta çocuklarımızın gelecğine sahip çıkıyor muyuz?

21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Türkiye Yüzyılı’nın inşası için bismillah diyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun.

Kardeşlerim sizler şahitsiniz. 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık.

Kimsenin hayat biçimine müdahale edilmesine izin vermedik. Artık o eski Türkiye geride kaldı. Öyle bir teşebbüse gençlerimiz izin vermez. Bu ülkeye yaptıkları, kazandırdıkları bir eser olmayan çapsızların son çırpınışlarıdır bunlar.

Yalan söylemeye, iftira atmaya gelince bunların üstüne yok. Bunlar belediyeleri kazandıkları yerlerde, ulaşımı, sütü, suyu, hayatı bedava yapacaklarını söylemişler miydi? Çiftçiye bedava traktör dağıtacaklardı. Verdikleri sözlerden yerine getirdikleri var mı? İzmir her yağmurda sele teslim oluyor mu?

Biz deprem konutlarını söz verdiğimiz sürede teslim ettik mi?

İzmir’de ulaşım başta olmak üzere, hayatı kolaylaştıran yatırımları biz yaptık mı? Altyapı sorunlarını çözmek de bize nasip olacak. Peki bunlar ne yaparlar? Konuşurlar gülüşürler, şehrin sıkıntılarıyla baş başa bırakıp giderler.

Bunlar sadece yıkmak ve kandırmak için söz veriyor.

Nasıl olsa yapmayacaksın, söyle söyleyebildiğin kadar. Halbuki biz söylediğimiz her şeyi yaptık. Eksiklerimiz, kusurlarımız olabilir insanız. Ama hiçbir zaman söyleyip de yapmadığımız yok.

Yedili masa bu şehrin insanlarına ne dediler? Tıpış tıpış oy vereceksin.

Bay Bay Kemal ne diyor? Selo’yu cezaevinden çıkaracakmış. 51 kardeşimizi Diyarbakır’da sokağa döküp ölüne neden oldu mu? Şimdi nerede, Edirne’de. Hatta bebek katili Apo’yu da çıkaracakmış. Öyleyse bunlara gereken dersi vermemiz lazım.

Depremde evi yıkılan vatandaşlarımızın hepsini konutuna kavuşturduk.

KOCA İZMİR'DE KÜRSÜYE ÇIKTI

Erdoğan'dan önce kürsüye gelen Sağlık Bakanı Koca, AKP’nin İzmir mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

Koca’nın açıklamaları şöyle:

Ülkemizde son 20 yılda her alanda kapasitemizi onlarca kat artırdık. Sağlık alanında da böyle oldu.

Bir yerde ihtiyaç varsa o ihtiyacı hemen karşılamak boynumuzun borcudur. Şimdi bunu deprem felaketini yaşamış bölgelerde yapıyoruz.

Dünyanın neresinde olursa olsun hasta bir vatandaşımız varsa, uçaklarla ülkemize naklettik.

Sayın Cumhurbaşkanımız şehir hastanelerini anlatırken, en büyük hayalim diyordu. Bize "yapamazsınız dünyada örneği yok" dediler.

Deprem bölgesinden hava araçlarımızla 55 binden fazla nakil gerçekleştirdik.

Önümüzde bir tercih varsa Türkiye’ye inanmakla inanmamak arasındadır.

AKSAKAL KÜRSÜDE

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Erdoğan’dan önce kürsüye geldi.

Aksakal’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Her birinizin nabzında Atatürk atıyor. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında bu meydandan, emperyalist işgal ordularını denize döktüğümüz bu meydandan tüm Türkiye’ye selam gönderiyorum.

Atatürk’ün kurduğu partiden önce Atatürkçüleri temizleyenler, şimdi Amerikalı ve Avrupalı akıl hocalarıyla birlikte, Atatürk’ün bize emaneti olan cumhuriyetle hesaplaşma peşindeler.



Kürt sorunu diyorlar. Bu ne menem bir sorunsa bu sorun İzmir’de yok. Diyarbakır’da var herhalde. Meclis’te beraber çözeceğiz diyorlar. Aynı şeyi Kemal Bey de söylüyor.

Bunlar HDP ile birlikte el ele vermişler, terörle mücadele eden kahramaman TSK’nin sınır ötesi harekatlarını durdurma sözü veriyorlar. ABD de aynı şeyi söylüyor.

Görüyoruz ki bunların hedefleri birbiriyle örtüşüyor. Peki bütün bunlar, emperyalist işgale karşı İzmir’de ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin’in hedefleriyle örtüşüyor mu?

İzmir’in dağlarında çiçekler açtıran Yörük Ali Efe’nin, Çakıcı Mehmet Efe’nin hedefleriyle örtüşüyor mu? Örtüşmüyor.

Ecevit’in yol arkadaşlarının hedefleriyle örtüşüyor mu bu? Örtüşmüyor. Biz onun için buradayız.

Mustafa Kemal’in askerlerinin hedefiyle örtüşüyor mu?

İzmir’in vatansever evlatlarına da aynı duygu ve anlayışla da karşı duracağınıza inanıyorum.

Bu seçimler sağ sol seçimi değil, bu seçimler öyle söylendiği gibi soğan sarımsak seçimi olmaktan çıkmıştır. Bir varolma yok olma seçimidir.

ABD’nin ve emperyalist sistemin değil, asil Türk milletinin yanında olacağız ve mührü oraya vuracağız.

BİNALİ YILDIRIM KÜRSÜDE

Binali Yıldırım kürsüde:

Bu muhteşem günde İzmir bize bir şey söylüyor. 14 Mayıs hesap günüdür. Bölücülerle, PKK’lılarla, FETÖ’cülerle işbirliği yapanlara karşı hesap sorma günüdür. İzmir hazır mı? Bunlara ders vermeye var mısınız? O halde ne diyoruz, “Durmak yok, yola devam”



Aslında sizlerle dertleşmek, sohbet etmek iin hazırlandım. Ancak sabırsızlıkla reisi bekliyorsunuz. Milletin admaınını, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyorsunuz.



Menfaat ittifakına karşı, Erdoğan’ı indirmeye çalışan iç ve dış çevrelere karşı 14 Mayıs’ta hak ettikleri cevabı verecek misiniz?

Bu duygularla yapılacak seçimlerde iki tane sandığımız var. Birisi milletvekili birisi cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde liderimiz, cumhurbaşkanımız, Erdoğan’a oyları veriyoruz. Sandıkları patlatıyoruz.

Milletvekillerinde de güzel İzmir’imizi daha güzel günlere taşıyacak milletvekillerimizi seçiyoruz, kurtuluşun şehrinde ay yıldızlı bayrağı en yukarılara taşıyoruz.

Kaynak: Gerçek Gündem