Ömer Öcalan'dan "İmralı" iddialarına ilişkin açıklama: Spekülatif yaklaşımları doğru bulmuyoruz

HDP Milletvekili Ömer Öcalan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öcalan, "Spekülatif yaklaşımları doğru bulmuyoruz" dedi.

Ömer Öcalan'dan "İmralı" iddialarına ilişkin açıklama: Spekülatif yaklaşımları doğru bulmuyoruz

İktidarın, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşüldüğü yönündeki iddiaların ardından Öcalan cephesinden açıklama geldi.

HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan son günlerde çıkan haberlere göndermede bulunarak Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Öcalan yaptığı açıklamada, "Biz aile olarak sayın Abdullah Öcalan’dan iki yıldır haber alamıyoruz. Güvenliğinden ve sağlığından dahi haberimiz yoktur. Diğer tarafların son tartışmalarla ilgili varsa bilgileri kamuoyuna açıklama yapmaya çağırıyoruz. Spekülatif yaklaşımları doğru bulmuyoruz" dedi. 

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