Kılıçdaroğlu: "Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum! Bu nefret hepimizi yutacak"

"Seçime gidiyoruz, savaşa değil" diyen Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu!" sözlerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu: "Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum! Bu nefret hepimizi yutacak"

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, siyasi atmosferdeki gerginlik giderek artıyor.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın hedef gösterici söylemlerinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"SON 10 GÜNDE GİRİŞİLECEK EN PİS İŞLERİ BİLİYORUM"

'Sağduyu' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum" dedi.

CHP'li lideri, iktidardaki kişilerin kutuplaştırıcı söylemlerini de "Seçime darbe dediniz. Kendi halkınıza karşı Uhud Savaşı benzetmesi yaptınız. İşgalciye benzettiniz be halkımızı. Nerede duracaksınız?" sözleriyle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, "Ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve sağduyu çağrısı yapmaya devam edeceğim. Çünkü sağduyusunu kaybetmiş olanın yardımına şeytan koşarmış. İçinizdekini dizginleyin, yoksa bu nefret başta sizi sonra hepimizi yutacak" ifadelerini kullandı.

"BU NEFRET HEPİMİZİ YUTACAK"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarının tamamı şu şekilde:

"Bu kirli dile son verilsin. Akla gelmeyecek pis oyunlar ve ithamlarla neye varmak istendiğini insanımız görüyor. Seçime gidiyoruz, savaşa değil. Nice iktidarlar değişti, yola hep devam ettik. Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu!

Bırakın halkımız huzur içinde, gülümseyerek sandığa gitsin, içi ferah evine dönsün. Mahalleyi, haneyi pervasızca kutuplaştırmanızdan bıktık usandık. Bu kalan süreyi gerçekten bir seçim havasında geçirmek istiyoruz. Artık vatanımızın huzurunu bozmaktan vazgeçin.

Seçime darbe dediniz. Kendi halkınıza karşı Uhud Savaşı benzetmesi yaptınız. İşgalciye benzettiniz be halkımızı. Nerede duracaksınız?

Ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve sağduyu çağrısı yapmaya devam edeceğim. Çünkü sağduyusunu kaybetmiş olanın yardımına şeytan koşarmış. İçinizdekini dizginleyin, yoksa bu nefret başta sizi sonra hepimizi yutacak."

Kaynak: Gerçek Gündem

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