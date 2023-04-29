TİP'lilerle karşılaşan AKP'li çılgına döndü
Muğla'da seçim çalışması yapan TİP'lileri gören AKP'linin slogan atması ilginç anları ortaya çıkardı.
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Türkiye’de 14 Mayıs seçimlerine günler kala Muğla’dan ilginç görüntüler geldi.
Muğla’da yol kenarında seçim çalışması yapan Türkiye İşçi Partilileri (TİP) gören AKP’li kişi trafik ışıklarında aracını durdurup TİP’lilere AK Parti tezahüratı yaptı.
Hızını alamayan AKP’li, camdan sarkarak tezahürata devam etti. TİP’liler şakına dönerken, gruptan bazıları dans ederek karşılık verdi.
O anları, AKP’li sürücünün yanında oturan kişi cep telefonuyla kaydetti.
Kaynak: Gerçek Gündem
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