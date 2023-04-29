Eyüpsultan’da istinat duvarı çöktü: Binalar tahliye edildi

Eyüpsultan’da 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Risk altındaki binalar tahliye edilirken, mahalleli bir an önce mağduriyetlerinin çözülmesini istedi.

Son Güncelleme:
Eyüpsultan’da istinat duvarı çöktü: Binalar tahliye edildi

Eyüpsultan İslambey Mahallesi’ndeki bir binanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerine büyük korku yaşatan olayda ölü ya da yaralı olmazken, gerekli çalışmaların ardından duvarın çöktüğü yerdeki riskli binalar tahliye edilerek mühürlendi.

“DEPREM GİBİ BİR AFET OLDU”

Çöken istinat duvarının yanındaki evde yaşayan Mehmet Eker, “Dün gece deprem gibi bir afet oldu. AFAD geldi, zabıta, belediye, itfaiye geldi. Akşamüzeriydi, namaz vaktiydi. Namazı bitirdim, başladı çatırdamaya. Daha dünden yarılmaya başlamıştı. Gürültüyle gelen bir sesti. Olduğu gibi yıkıldı. Binanın her tarafı hasar aldı. Ekipler akşam kontrol etti ve buradaki bazı binaları tahliye ettiler, girilmesini yasakladılar, mühürlendi. Ben 40 yıldır buradayım. Herkes binalarını müteahhide verirken ben vermedim. Mütevazı bir hayat yaşamaya çalıştım. İlk yapıldığından itibaren duvara tahliye borular koymadılar. Duvar çok inceydi, kolon koymadılar. Bu fazla gitmez dedim” dedi.

“TAVUKLARIM AŞAĞIDA, KURTARILMAYI BEKLİYOR”

Yıllardır beslediği tavukların da duvarla birlikte aşağıya düştüğünü söyleyen Eker, “Yan binada sanırım kimse yoktu. Son iki katta varlardı. Herhalde diğerleri bayram için gitmişlerdi. Işıklar falan yanmıyordu. Allah’tan bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Camlar, çerçeveler hep içeri girdi. Düşen bloklar ezdi, kırdı. Tavuklarıma kümes yapmıştım, kümes de uçtu aşağıya. Şu an tavuklar aşağıda, kurtarılmayı bekliyor. Şu anda mağduriyet yaşıyoruz. Yetkililerin bir an evvel gerekli çalışmaları yapmaları gerekiyor. Biz bunu bekliyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Hep yanlış pişirmişiz… Aşçıların sırrı ortaya çıktı: Un helvasını tam kıvamlı yapan tüyo Hep yanlış pişirmişiz… Aşçıların sırrı ortaya çıktı: Un helvasını tam kıvamlı yapan tüyo
Çöpe atıyorduk.. Oysa saç dibindeki kuruluğu ve kepekleri yok ediyormuş Çöpe atıyorduk.. Oysa saç dibindeki kuruluğu ve kepekleri yok ediyormuş
Polis AYM kararını tanımadı: Cumartesi Anneleri/İnsanları bir kez daha gözaltında Cumartesi Anneleri/İnsanları bir kez daha gözaltında
Kılıçdaroğlu 'sözüm söz' dedi: 'Kurban bayramında göreceksiniz' Kılıçdaroğlu 'sözüm söz' dedi: 'Kurban bayramında göreceksiniz'
ÇOK OKUNANLAR
'İki isimin oylarında ciddi düşüş var' dedi ve ekledi: 'Seçimin ilk turda bitme ihtimali...' 'İki isimin oylarında ciddi düşüş var' dedi ve ekledi: 'Seçimin ilk turda bitme ihtimali...'
Zaman yolcusu anlattı: '2671'den geliyorum' dedi, yaşanacak felaketler için tarih verdi! Zaman yolcusu anlattı: '2671'den geliyorum' dedi, yaşanacak felaketler için tarih verdi!
İslam Memiş'ten seçim gecesi uyarısı: 'Çok intihar edenler olacak' İslam Memiş'ten seçim gecesi uyarısı: 'Çok intihar edenler olacak'
Sosyal Güvenlik Başuzmanı açıkladı: EYT'de emekli maaşı krizi! EYT'de emekli maaşı krizi!
'Erdoğan Sayesinde' çıkartmalarını hazırlayan Mahir Akkoyun'dan, ekonomi vurgulu 'artık yeter' tasarımı Mahir Akkoyun'dan yeni tasarım: Artık yeter!