Polis AYM kararını tanımadı: Cumartesi Anneleri/İnsanları bir kez daha gözaltında

Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi'nin 16 Kasım 2022 tarihli Maside Ocak kararının ardından 944. Hafta buluşması için Galatasaray Meydanı'na çıkmak istedi. Ancak polis, Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyenlere izin vermedi ve 25 kişiyi gözaltına aldı.

Cumartesi Anneleri, geçen hafta da Galatasaray Meydanı'na çıkmak istedikleri sırada polis müdahalesine uğramış ve gözaltına alınmıştı.

#CumartesiAnneleri944Hafta'mızda 25 kayıp yakını ve hak savunucusu gözaltına alındı.

Zübeyde Tepe

Hanife Yıldız

İrfan Bilgin

Mikail Kırbayır

İkbal Eren Yarıcı

Ali Ocak

Besna Tosun

Ayşe Tepe

Hasan Karakoç

Hüseyin Ocak

Ali Tosun

Gülseren Yoleri

Fırat Akdeniz -

Arat Dink pic.twitter.com/topOBKvVbj — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) April 29, 2023

AYM'NİN CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI KARARI

Cumartesi Anneleri/İnsanları'ndan Maside Ocak, 700. haftadaki (25 Ağustos 2018) polis saldırısını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı.

Maside Ocak başvurusunda "24 yıldır süren etkinliğin barışçıl bir şekilde yapıldığını, yasaklamaya ilişkin herhangi bir tebligat yapılmadığını ve bunun yanı sıra kolluk gücünün orantısız güç kullanarak toplantıyı dağıttığını, müdahale ve gözaltı sırasında yaralandığını belirterek kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini" dile getirdi.

Yüksek mahkeme "kötü muamele" iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Karar oy çokluğuyla çıktı. Karara karşı oy kullanan tek isim ise İçişleri Bakanı yardımcısı iken AYM üyeliğine atanan Muhterem İnce oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem