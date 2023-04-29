Polis AYM kararını tanımadı: Cumartesi Anneleri/İnsanları bir kez daha gözaltında

AYM kararını ardından Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri/İnsanları bir kez daha gözaltına alındı. AYM, eylemlere yönelik 2018 yılında gerçekleştirilen saldırı nedeniyle hak ihlali kararı vermişti.

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Polis AYM kararını tanımadı: Cumartesi Anneleri/İnsanları bir kez daha gözaltında

Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi'nin 16 Kasım 2022 tarihli Maside Ocak kararının ardından 944. Hafta buluşması için Galatasaray Meydanı'na çıkmak istedi. Ancak polis, Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyenlere izin vermedi ve 25 kişiyi gözaltına aldı.

Cumartesi Anneleri, geçen hafta da Galatasaray Meydanı'na çıkmak istedikleri sırada polis müdahalesine uğramış ve gözaltına alınmıştı.

AYM'NİN CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI KARARI

Cumartesi Anneleri/İnsanları'ndan Maside Ocak, 700. haftadaki (25 Ağustos 2018) polis saldırısını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı.

Maside Ocak başvurusunda "24 yıldır süren etkinliğin barışçıl bir şekilde yapıldığını, yasaklamaya ilişkin herhangi bir tebligat yapılmadığını ve bunun yanı sıra kolluk gücünün orantısız güç kullanarak toplantıyı dağıttığını, müdahale ve gözaltı sırasında yaralandığını belirterek kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini" dile getirdi.

Yüksek mahkeme "kötü muamele" iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. 

Karar oy çokluğuyla çıktı. Karara karşı oy kullanan tek isim ise İçişleri Bakanı yardımcısı iken AYM üyeliğine atanan Muhterem İnce oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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